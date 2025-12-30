باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - این آیین باشکوه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان استانی با محوریت مصلای وحدت گرگان برگزار شد و بار دیگر جلوهای روشن از همبستگی، آگاهی و پایبندی مردم به ارزشهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
حماسه ۹ دی نماد عزت، استقلال، ایمان و بصیرت ملتی است که در بزنگاههای حساس تاریخ، با درک عمیق از شرایط زمانه، صحنه را خالی نکرده و با حضوری آگاهانه و دشمنشکن، توطئههای بدخواهان نظام اسلامی را نقش بر آب کردهاند.
این روز تاریخی یادآور ایستادگی مردمی است که برای دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و دستاوردهای خون شهدا، تا پای جان پای کار ایستادهاند و اجازه ندادند دشمنان با ایجاد فتنه و اختلاف، به اهداف شوم خود دست یابند.