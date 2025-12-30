باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی پیرهادی در جلسه ۳۸۴ شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: ادغامها، ایجاد ساختارهای جدید و تغییرات سازمانی در مدیریت شهری باید متوقف شود و تصمیمگیری در این خصوص به نمایندگان دوره بعدی شورا سپرده شود. اگر جمعی از اعضای فعلی در دوره آینده نیز حضور داشته باشند که بهتر است در غیر این صورت افراد جدید این مسئولیت را بر عهده خواهند گرفت.
وی افزود: تجربه مدیریت شهری نشان داده است که تصمیمات عجولانه و شتابزده میتواند تبعات جبرانناپذیری برای شهر و شهروندان به همراه داشته باشد؛ از این رو هرگونه اقدام در این مقطع باید با احتیاط کامل و در چارچوب منافع بلندمدت شهر انجام شود.