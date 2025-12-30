باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مجیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های درمانی استان لرستان، از پیشرفت قابل توجه چند بیمارستان مهم خبر داد و گفت: بیمارستان نیایش خرم‌آباد با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در حال احداث است که تاکنون ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه اختصاص یافته است. به گفته وی، این بیمارستان نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات درمانی مرکز استان خواهد داشت.

وی همچنین با بیان اینکه بیمارستان رازی کوهدشت نیز با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در دست ساخت است، افزود: برای تکمیل این پروژه درمانی تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی و تخصیص داده شده است و با تأمین منابع مالی مورد نیاز، روند اجرایی آن با جدیت ادامه دارد.

مجیدی در ادامه به وضعیت بیمارستان گهر دورود اشاره کرد و گفت: این بیمارستان در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده و برای اجرای آن ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. وی تأکید کرد: با تکمیل این پروژه‌ها، زیرساخت‌های درمانی استان تقویت شده و دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی بهبود چشمگیری خواهد یافت.

وضعیت ساخت بیمارستان‌ها در لرستان در برابر نیاز‌های واقعی مردم و جمعیت استان هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارد، ولی پروژه‌های بزرگ و تأثیرگذار در حال اجرا هستند و ظرفیت درمانی را به‌طور قابل توجهی افزایش خواهند داد.

پیشرفت این پروژه‌ها نشان‌دهنده عزم مدیریت استان در توسعه حوزه سلامت است. چالش اصلی در مسیر تحقق کامل این طرح‌ها منابع مالی کافی و مدیریت اجرایی کارآمد است.