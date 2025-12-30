باشگاه خبرنگاران جوان _ آیت‌الله علیرضا اعرافی در آیین پایانی دهمین جشنواره بین‌المللی هنر آسمانی در سالن همایش‌های بین‌المللی امام کاظم (ع) قم گفت: در حوزه تحقیق و پژوهش، متون مناسب، منابع لازم، پایان‌نامه‌های فاخر، مقاله‌ها و مجله‌های خوب هست، اما اندک است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در ادامه افزود: ما در برابر آن نیاز و احتیاجی که جامعه امروز دارد گام‌های کمی برداشته‌ایم، اگر چشم را به جهان باز کنیم و بین‌الملل را ببینیم، آنجا دست‌مان خالی‌تر است، ما به طور حتم باید در منظومه انقلاب اسلامی با هالیوود و انواع مکتب‌ها و مراکز بزرگ هنری که اندیشه غیرالهی و سبک‌های زندگی شیطانی را رواج می‌دهند، توان رقابت داشته باشیم.

او افزود: نگوییم امکانات‌مان کم است، انقلاب اسلامی و امام بزرگ انقلابی به ما نشان داد که با اراده و عزم می‌توان بر همه مشکل‌ها فائق آمد و کار‌های بزرگ را جهانی انجام داد.

آیت الله اعرافی تصریح کرد: در هنر‌های گوناگون باید ایران و انقلاب اسلامی و نهاد‌های هنری ما مکتب‌ساز باشند، مکتب‌سازی حوزه در قلمرو رسالت و ماموریتی که دارد نیز ضروری است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور یادآور شد: در حوزه‌های مختلف هنر، آنچه تاکنون در زمینه مکتب‌سازی انجام شده، در مقایسه با نیاز جامعه و انتظار جهانی، محدود بوده‌است.

عضو فقهای شورای نگهبان تاکید کرد: حوزه و دانشگاه ما باید مکتب‌های جدید هنری بیافرینند، مکتب‌هایی که در همه مجامع دنیا قابل عرضه و ارائه باشد.

آیت الله اعرافی همچنین با یادآوری تجربه خود گفت: ۱۰ سال قبل در یک نشست علمی در باب فیلم و هنر قدسی در مالزی حضور داشتم، آنجا سخنی ایراد کردم، از مراکز و کشور‌های گوناگون دنیا آمده بودند و حرکت‌هایی که در ایران در زمینه فیلم قدسی و پاره‌ای از هنر‌های دیگر قدسی برداشته شده است را ستایش می‌کردند.

او افزود: اما ما متناسب با شتاب آن زمان پیش نرفتیم، جهان تشنه هنر متعالی و قدسی و برآمده از اندیشه‌های الهی است، ما از این غافله عقب هستیم، در ارائه خوب عقب مانده‌ایم، از این‌رو کار ما دشوار و سنگین است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور نقش حوزه در راهبری هنر را مهم دانست و گفت: عالمان دین یعنی حوزه و متفکران دانشگاه، باید بنیاد راهبری هنری و امور مرتبط با هنر را در دست داشته باشند، چون تولید بنیاد علمی و اندیشه‌ای در این نهاد‌های علمی است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشوریادآور شد: ما قدم‌های کمی برداشته‌ایم، عِده و عُده اندکی داریم و نیازمند آن هستیم که متفکران ما راهبر جریان‌های هنری، و تولید کننده مکتب‌ها و نظام‌هایی باشند که هنر را به پیش ببرد، این نیازمند علم و دانش است.

او با اشاره به تجربه تاریخی ایران افزود: اگر در عصر صفوی بهترین مکتب و نماد‌های شهرسازی و معماری در ایران تولید شد، به خاطر اینکه شیخ بهایی، مغز لبریز از معارف اسلام و آشنای با قلمرو‌های هنر در شهرسازی و معماری و امثال آنها بود.

او گفت: نتیجه آن مکتبی بزرگ و اثری شد که هنوز هم باقی می‌باشد؛ این ریشه‌اش در حوزه و دانشگاه است.

اعرافی خاطرنشان کرد: ما نمی‌گوییم، حوزویان به سمت هنر‌هایی سوق پیدا کنند که تناسب چندانی ندارد، بلکه می‌گوییم باید هنر‌های متناسب ترویج شود، مهم‌تر این است که عالمان و متفکران، راهبر هنر ما در حوزه تربیت شوند، این رسالت بزرگ برادران و خواهران دانشور هنرمند ما در حوزه است، ما هم در خدمت شما و در کنار شما خواهیم بود. هنر چشمه زاینده قدرت، علم و اندیشه است و نباید آن را دست کم گرفت.

او در بخش دیگری از سخنان خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب روی هنر به خصوص شعر و ادب انگشت می‌گذارند و ما با وجود قدم‌هایی که برداشته‌ایم امروز هنوز از آن قله فاصله زیادی داریم، این برمی‌گردد به اینکه به حس هنری، رویکرد هنری، آینده‌نگری در حوزه هنر و تلاش برای تجلی اندیشه اسلامی در هنر، از جمله بحث هوش مصنوعی و هنر قدسی توجه شود.

جشنواره بین‌المللی هنر آسمانی که از سال ۱۳۸۴ برگزار می‌شود، بستری برای رشد ظرفیت‌های هنری طلبه‌ها و روحانیان پدید آورده است.

در دهمین دوره این جشنواره بیش از چهارهزار و ۲۰۰ اثر ارائه شد، همچنین در آیین پایانی، که با پیام تصویری حضرات آیات حسین نوری همدانی و عبدالله جوادی آملی همراه بود، برگزیدگان پویش عکس طریق‌العلما و پیشکسوتان هنر حوزوی نیز تجلیل شدند.

منبع:حوزه علمیه قم