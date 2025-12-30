باشگاه خبرنگاران جوان - با فرارسیدن زمستان، نه تنها لباسهای ما بلکه عادات غذایی هم تغییر میکند. در طول تابستان، غذاهای سبکتر مانند سالاد و گوشت کبابی بر بشقابهای ما غالب میشوند. در مقابل، زمستان ما را به سمت غذاهای سنگینتر و غنیتر مانند خورش، کاری و پاستا دعوت میکند. علاوه بر این، بسیاری از مردم گزارش میدهند که در ماههای سردتر، به دنبال گرما و راحتی، تنقلات و غذاهای بیرونبر بیشتری میخورند. این تغییرات غذایی تا حدودی ناشی از کاهش دما و تمایل به غذاهایی است که رضایت بیشتری را فراهم میکنند.
افزایش وزن زمستانی
جای تعجب نیست که بسیاری از ما در زمستان وزن اضافه میکنیم. به طور متوسط، افراد میتوانند از ۰.۵ تا ۲ کیلوگرم وزن اضافه کنند. جالب اینجاست که مردان تمایل بیشتری به افزایش وزن نسبت به زنان دارند. ترکیبی از عوامل در این اضافه وزن نقش دارند. هوای سردتر و روزهای کوتاهتر اغلب منجر به گذراندن زمان بیشتر در داخل خانه، ورزش کمتر و احتمال بیشتر در خوردن و آشامیدن میشود. اما آیا هوای سرد واقعاً ما را ملزم به خوردن بیشتر میکند؟
آیا ما در زمستان انرژی بیشتری میسوزانیم؟
انسانها در محدوده دمایی حدود ۲۸ تا ۳۲ درجه سانتیگراد رشد میکنند- یعنی محدودهای که از نظر حرارتی خنثی در نظر گرفته میشود -به این معنی که برای گرم یا خنک ماندن نیازی به سوزاندن انرژی اضافی نداریم. بدن ما این دماها را ترجیح میدهد، زیرا به ما اجازه میدهد دمای متوسط پوست ۳۳ درجه سانتیگراد را حفظ کنیم. با این حال، در محیطهای سردتر، بدن ما باید برای حفظ آن دمای مطلوب سختتر کار کند.
وقتی در معرض سرما قرار میگیریم، دو واکنش فیزیولوژیکی اصلی شروع میشوند:
- انقباض عروق محیطی: رگهای خونی ما برای کاهش اتلاف گرما منقبض میشوند که منجر به کاهش دمای پوست میشود.
- افزایش سرعت متابولیسم یا سوختوساز: برای مقابله با سرما، بدن ما از طریق لرزیدن یا افزایش فعالیت بدنی برای تولید گرما، انرژی بیشتری میسوزاند.
این بدان معناست که ما در سرما انرژی بیشتری میسوزانیم تا گرم بمانیم. با این حال، میزان این سوزاندن انرژی به عوامل فردی مانند اندازه بدن، میزان چربی و میزان سازگاری ما با سرما بستگی دارد. برای اکثر ما، این واکنشها در حدود دمای ۱۴ درجه سانتیگراد یا کمتر شروع میشوند.
به چه مقدار انرژی اضافی نیاز داریم؟
تحقیقات نشان میدهد که نیاز به انرژی ممکن است در دماهای سرد ۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد. با این حال، قرار گرفتن طولانی مدت در معرض سرما معمولاً برای مشاهده تغییرات قابل توجه در مصرف انرژی لازم است. در حالی که با پوشیدن لباس اضافی در هوای سرد میتوان افزایش نیاز به انرژی را به حد ۳ تا ۷ درصد رساند، لباسهای گرمایشی مدرن و عایقبندی شده کار مهمی در محدود کردن سوزاندن انرژی اضافی انجام میدهند. به عبارت دیگر، مگر اینکه زمان زیادی را در دمای زیر ۱۴ درجه سانتیگراد بگذرانید، بعید است که برای گرم ماندن به غذای بیشتری نیاز داشته باشید.
با وجود هوای سردتر و تمایل طبیعی به خوردن بیشتر، برای اکثر ما نیازی به افزایش قابل توجه مصرف غذا در زمستان نیست. مگر اینکه مرتباً در معرض سرمای شدید باشید، نیازهای انرژی شما حتی با تغییرات فصلی در رژیم غذایی، احتمالاً یکسان باقی خواهد ماند. روی وعدههای غذایی مغذی و متعادل تمرکز کنید و به نشانههای بدن خود گوش دهید.
منبع: همشهری آنلاین