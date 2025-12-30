رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از ۵۵۸ هزار موتور سیکلت بعلت عدم استفاده از کلاه ایمنی و بیش از ۵۵۰هزار خودرو بدلیل نبستن کمربند ایمنی در سه ماهه پاییز در پایتخت اعمال قانون شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در این بازه زمانی بیش از ۵۵۸ هزار موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی، بیش از ۵۳ هزار خودرو به علت استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و بیش از ۵۵۰ هزار خودرو به دلیل نبستن کمربند ایمنی در سطح پایتخت اعمال قانون شده‌اند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر رصد مستمر تخلفات حادثه‌ساز در معابر شهری و بزرگراهی گفت: در سه ماهه پاییز، پلیس راهور تهران بزرگ با تمرکز بر سه حوزه مهم ایمنی ترافیک، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران و بستن کمربند ایمنی، اقدامات گسترده‌ای را در سطح شهر اجرا کرده است.

وی درباره تخلف استفاده از تلفن همراه، به‌ویژه در سرعت‌های بالای ۶۰ کیلومتر در ساعت، افزود: در این مدت، بیش از ۵۳ هزار راننده به دلیل استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی اعمال قانون شده‌اند؛ تخلفی که یکی از عوامل اصلی حواس‌پرتی و بروز تصادفات است.

سردار موسوی‌پور همچنین با اشاره به وضعیت موتورسواران گفت: عدم استفاده از کلاه ایمنی همچنان یکی از چالش‌های جدی ایمنی در پایتخت است. تنها در پاییز امسال، بیش از ۵۵۸ هزار مورد تخلف در این حوزه ثبت شده است.

او درباره تخلف نبستن کمربند ایمنی نیز اظهار داشت: کمربند ایمنی، ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین ابزار حفظ جان است. با این حال، در همین بازه زمانی بیش از ۵۵۰ هزار راننده و سرنشین به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی اعمال قانون شده‌اند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در کاهش حوادث گفت: ایمنی، مسئولیت فردی و اجتماعی است. هر تخلف رانندگی، فارغ از آمار و ارقام، می‌تواند جان یک انسان را به خطر بیندازد. پلیس راهور با تخلفات برخورد می‌کند، اما آنچه می‌تواند آمار حوادث را کاهش دهد، مسئولیت‌پذیری و رعایت قوانین از سوی رانندگان است.