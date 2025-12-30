قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد و تیمهای ایرانی حریفان خود را شناختند.
در لیگ سطح ۲ آسیا تیم استقلال ایران به مصاف تیم الحسین اردن میرود و تیم فوتبال سپاهان نیز با الاهلی قطر دیدار خواهد کرد و در صورت پیروزی نمایندگان ایران در دو دیدار رقت و برگشت، در مرحله یک چهارم نهایی دو تیم ایرانی با هم روبهرو میشوند.
این در حالی است که در یک بازی معوقه تیمهای استقلال و سپاهان روز ۱۱ دی ماه در اصفهان به مصاف هم میروند و تا پرونده دور رفت لیگ برتر فوتبال بسته شود.
نمودار درختی این رقابتها به شکلی است که در صورت صعود یکی از نمایندگان ایران به دور نیمه نهایی به احتمال زیاد حریف النصر عربستان خواهند شد.