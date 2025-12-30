شرکت آب و فاضلاب استان قم اعلام کرد با توجه به برودت هوا و احتمال یخ زدگی لوله‌ها و اتصالات آبی ایجاد پوشش مناسب برای کنتور ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان شرکت آب و فاضلاب استان قم طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته مبنی بر کاهش شدید دمای هوا، به منظور جلوگیری از ترکیدگی، یخ زدگی و قطع آب نسبت به عایق بندی و ایجاد پوشش مناسب برای کنتور، لوله و اتصالات آبی که در مجاورت هوای آزاد قرار دارند (به ویژه ساختمان‌های نیمه کاره و یا در حال ساخت و مشترکین غیر دائم «فصلی») سریعا اقدم کنید.

با توجه به قوانین و مقررات موجود، در صورت بروز هر گونه مشکل ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی یاد شده و نا مناسب بودن محل کنتور و لوله کشی ساختمان، هیچ گونه مسئولیتی درخصوص جبران خسارت متوجه شرکت آب و فاضلاب نخواهد بود.

همچنین تلفن ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان به صورت شباته روزی پاسخگوی مشکلات و مطالبات مردمی است.

منبع:شرکت آب وفاضلاب قم

برچسب ها: شرکت آب وفاضلاب قم ، عایق بندی کنتور
خبرهای مرتبط
باران و برف در راه قم
افزایش ۲۳ درصدی مصرف گاز قمی‌ها و ضرورت صرفه جویی در مصرف
هشدارهای شرکت آبفا و گاز قم درباره افت شدید دما
پیش‌بینی وضعیت هوای قم در ۳ روز آینده؛ باد، باران و کاهش دما
پاسخگویی به ۳۵۷ هزار تماس مشترکین آب و فاضلاب قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۹ پیام راهبردیِ حماسه تاریخی ۹ دی
استفاده از تجهیزات كاهنده، راهكار مؤثر در مدیریت مصرف آب است
آخرین اخبار
۹ پیام راهبردیِ حماسه تاریخی ۹ دی
استفاده از تجهیزات كاهنده، راهكار مؤثر در مدیریت مصرف آب است
لزوم عایق بندی و پوشش مناسب کنتور‌ها
توانمندسازی اقتصاد دیجیتال؛ تقویت نقش شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان به‌عنوان پیشران‌های تحول
دشمن پس از ناکامی نظامی، جنگ اقتصادی و شناختی را آغاز کرده‌است
جامعه مدرسین رحلت آیت‌الله شفیعی را تسلیت گفت
حوزه و دانشگاه مکتب ساز هنر متعالی باشند
هشدار هواشناسی قم نسبت به وزش باد شدید و افت محسوس دما در قم
استان قم چهارشنبه تعطیل شد
۱۳ هزار نفر در محاصره دود؛ کارخانه‌های آلاینده سلفچگان از خط قرمز عبور کردند