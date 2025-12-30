باشگاه خبرنگاران جوان - مطالعه‌ای جدید از دانشگاه ایالتی اوهایو نشان می‌دهد که حلقه‌های رشد درختان می‌توانند بخش‌های گمشده‌ای از تاریخ محیط ‌زیست، به‌ویژه درباره منابع آب را آشکار کنند. پژوهشگران معتقدند بررسی هم‌زمان چند گونه درختی می‌تواند تصویری دقیق‌تر از گذشته‌ی اقلیم و وضعیت آب در حوزه‌های آبخیز ارائه دهد.

به گفته‌ی «الساندرا برتوجی»، سرپرست این پژوهش، طول عمر انسان برای مشاهده‌ الگوهای بلندمدت تغییرات اقلیمی کافی نیست. او می‌گوید: «درختان، گذشته‌ای را در دل خود ثبت کرده‌اند که هیچ ابزار انسانی تا امروز قادر به بازسازی آن نبوده است. استفاده از داده‌های رشد درخت برای درک روندهای گذشته، راهی کلیدی برای مدیریت منابع آب در آینده است.»

درختان هر سال حلقه‌ای تازه می‌سازند و ضخامت، چگالی و رنگ آنها نشانه‌ای از شرایط آب‌وهوایی مانند بارندگی، خشکسالی یا سیلاب است. با این حال، هر گونه درخت به روشی متفاوت به تغییرات محیطی واکنش نشان می‌دهد. همین امر سبب شد تیم پژوهش برای دقت بیشتر، چند گونه‌ی مختلف از درختان حاشیه‌ رودخانه‌ها را در ایالت اوهایو بررسی کند.