باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با ریزش ۱۰۲ هزار و ۱۷۸ واحد در سطح ۴ میلیون و ۲۱ هزار واحدی قرار گرفت؛ شاخص کل هموزن نیز با ریزش ۲۵ هزار و ۶۸۷ واحد در ارتفاع ۱ میلیون و ۱۰۷ هزار واحدی ایستاد.
امروز سه نماد فارس، فملی و فولاد بیشترین تاثیر و سه نماد غدیر، اروند و فملی پرتراکنشترین نمادهای بازار بورس بودند.
شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۸۵۴ واحد در سطح ۳۳ میلیون و ۳۶۲ واحدی ایستاد امروز سه نماد مارون، آریا و کگهر بیشترین تاثیر و سه نماد کیمازی، وگردش و بانیان پرتراکنشترین نمادهای بازار فرابورس بودند.
امروز گروه شیمیایی با ارزش معاملاتی ۲ هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه فلزات اساسی و فرآوردههای نفتی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.