هیچ تهدید امنیتی در فرودگاه شیراز گزارش نشده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار ابراهیم حاجی‌حسینلو در آیین تکریم و معارفه فرمانده پلیس فرودگاه فارس که با حضور مسئولان انتظامی، سپاه حفاظت هواپیمایی، ارتش و مدیران فرودگاه‌های استان فارس برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای نظم و امنیت و شهدای اخیر حملات رژیم صهیونیستی، روز نهم دی را روز میثاق امت با ولایت دانست و آن را به حاضران تبریک گفت.

او با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «فتنه‌ها را باید با روشنگری خاموش کرد»، تأکید کرد: نهم دی نمونه‌ای از همان روحیه‌ای بود که در انقلاب اسلامی وجود داشت و مردم با احساس وظیفه دینی، به صحنه آمدند و عمل صالح خود را به نمایش گذاشتند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه امنیت و سلامت دو نعمت بزرگ الهی هستند که گاه مورد غفلت قرار می‌گیرند، افزود: صنعت هوانوردی یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه کشور است و امنیت در این حوزه جایگاه ویژه‌ای دارد. پلیس فرودگاه و سپاه حفاظت هواپیمایی تاکنون امنیت مطلوبی برای مسافران فراهم کرده‌اند و امیدواریم فرمانده جدید پلیس فرودگاه شیراز نیز ارتقای امنیت و معیشت کارکنان را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد.

سردار حاجی‌حسینلو خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ تهدید امنیتی در فرودگاه شیراز مشاهده نشده و این امر نتیجه تعامل و همدلی میان پلیس فرودگاه، سپاه حفاظت، مدیران فرودگاه و سایر نقش‌آفرینان صنعت هوانوردی است. اولویت‌های پلیس فرودگاه شامل پیشگیری از قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر، آموزش نیرو‌های متخصص، صیانت از کارکنان و ارتقای رفتار حرفه‌ای در برخورد با مسافران است.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور در این مراسم از خدمات سرهنگ صفری، فرمانده پیشین پلیس فرودگاه شیراز که به افتخار بازنشستگی نائل شد، قدردانی کرد و ضمن تقدیر از تلاش‌های ارزشمند وی و همکارانش در تأمین امنیت پایدار فرودگاه، از خانواده ایشان نیز به‌خاطر همراهی و حمایت تقدیر کرد.

او همچنین سرهنگ پورمحمد را به‌عنوان فرمانده جدید پلیس فرودگاه شیراز معرفی کرد و گفت: ایشان از فرماندهان خوشنام و باتجربه پلیس فرودگاه‌های کشور هستند و امیدواریم با مدیریت شایسته خود، توفیقات روزافزون در ارتقای امنیت فرودگاه شیراز حاصل شود.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور در پایان تأکید کرد: پلیس فرودگاه‌ها در کنار مردم و مسافران، خدمتگزار کوچک نظام اسلامی هستند و با اتکال به خداوند و تبعیت از ولایت، در مسیر حفظ امنیت و آرامش جامعه گام برمی‌دارند.