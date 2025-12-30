باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کرملین روز سه‌شنبه پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت واشنگتن از حمله دیگری به ایران حمایت خواهد کرد، گفت که ایجاد گفت‌و‌گو با ایران ضروری است و از همه طرف‌ها خواست از تشدید تنش خودداری کنند.

ترامپ، در کنار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه اظهار داشت که تهران ممکن است پس از حمله آمریکا در ماه ژوئن، برای بازیابی برنامه‌های تسلیحاتی خود تلاش کند. ایران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده است. با این حال، ترامپ در ژوئن سال جاری با بمب افکن های بی دو ضمن نقض حریم سرزمینی ایران تاسیسات هسته ای ایران را بمباران کرد.

مسکو از زمان آغاز جنگ در اوکراین، روابط نزدیک‌تری با تهران برقرار کرده و امسال یک پیمان همکاری استراتژیک با جمهوری اسلامی امضا کرده است.

منبع: رویترز