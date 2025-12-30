روسیه در حالی که ترامپ به ایران در مورد حمله احتمالی هشدار می‌دهد، خواستار خویشتنداری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کرملین روز سه‌شنبه پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت واشنگتن از حمله دیگری به ایران حمایت خواهد کرد، گفت که ایجاد گفت‌و‌گو با ایران ضروری است و از همه طرف‌ها خواست از تشدید تنش خودداری کنند.

ترامپ، در کنار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه اظهار داشت که تهران ممکن است پس از حمله آمریکا در ماه ژوئن، برای بازیابی برنامه‌های تسلیحاتی خود تلاش کند. ایران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده است. با این حال، ترامپ در ژوئن سال جاری با بمب افکن های بی دو ضمن نقض حریم سرزمینی ایران تاسیسات هسته ای ایران را بمباران کرد.

مسکو از زمان آغاز جنگ در اوکراین، روابط نزدیک‌تری با تهران برقرار کرده و امسال یک پیمان همکاری استراتژیک با جمهوری اسلامی امضا کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: تهدید ترامپ علیه ایران ، دولت روسیه
ژئوپلتیک جدید انرژی توان ایران را احیا می‌کند
پیام دبیرکل حزب‌الله به مناسبت سالگرد ارتحال آیت‌الله مصباح یزدی
شیخ نعیم قاسم: علامه مصباح یزدی «صاحب اندیشه اصیل» بود
لفاظی ترامپ علیه ایران در دیدار با نتانیاهو: شنیده‌ام ایران می‌خواهد با ما توافق کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
ترامپ خبیث و نتانیاهو خبیث، هیچ غلطی نمیتونن بکنن
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمله آمریکا جنایتکار به تأسیسات صلح آمیز هسته ای
۱۵:۵۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
حمله آمریکا جنایتکار به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران در تیر ماه سال 1404، اجرای قانون جنگل بود
۳
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۴۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
تا یک ضربه کاری به شیطان وارد نشود وضعیت تهدید ها همینه
۴
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
خلاصه خبر اینه که گفته دعوا نکنید
۲
۱۷
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۵:۰۳ ۰۹ دی ۱۴۰۴
پنج ساله افتادى تو باتلاق اوكراين با اون قدرتمند ترين ارتش دوم دنيا تموم شركت ها و سرمايه گذارها كشورت رو ترك كردن مثلا ميخواى از ايران حمايت كنى؟
۲۶
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
دشمن اصلی ایران همین‌روسیه س
۳۸
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اروپا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
۹
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
به خاطر اینکه آمریکا خودشو ارباب دنیا میدونه
Germany
ناشناس
۱۴:۵۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
😊
۱۰
۹
پاسخ دادن
