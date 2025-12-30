بارش برف و باران در محورهای فارس / هشدار راهداری به رانندگان

رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس، از تداوم ناپایداری‌های جوی در محورهای استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون در محورهای سپیدان، اقلید، یاسوج، کازرون و نورآباد بارش برف و باران گزارش شده و رانندگان باید با احتیاط تردد کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین بنایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از تداوم ناپایداری‌های جوی در محور‌های مختلف استان خبر داد و گفت: براساس اطلاعات دریافتی از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای و گزارش‌های همکاران راهداری مستقر در محورها، هم‌اکنون بارش پراکنده برف در محور‌های سپیدان به اقلید، سپیدان به یاسوج، تنگ ابوالحیات و دشت آزادگان گزارش شده است.

او افزود: در محور‌های منتهی به رستم، نورآباد، کوهچنار، کازرون، دشت ارژن و سپیدان نیز بارش باران در جریان است و رانندگان باید با احتیاط و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.

به گفته بنایی، سایر محور‌های استان فارس در حال حاضر نیمه‌ابری تا تمام‌ابری بوده و وزش باد در برخی نقاط نیز گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس در پایان از شهروندان و مسافران خواست پیش از سفر، از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی و شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها، از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند.

برچسب ها: بارش برف و باران ، محورهای فارس
خبرهای مرتبط
بارش برف و باران در ۱۶ محور مواصلاتی فارس/مه گرفتگی در جاده کازرون
استقرار ۱۰۰۰ راهدار در محورهای مواصلاتی فارس
بارش برف و باران در برخی محورهای فارس/مه‌گرفتگی در محور جدید کازرون -دشت ارژن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کلاهبرداری از شهروندان با رسید جعلی بانکی؛ متهم دستگیر شد
سوء استفاده صاحبخانه از تصاویر پرستار فرزندش
تیراندازی در مراسم تشییع در مرودشت؛ ۵ نفر دستگیر شدند
دستاورد‌های پلیس فارس در برخورد با جرائم مختلف
خسارت ۳۳۶ میلیارد ریالی سامانه بارشی اخیر به شبکه و تاسیسات برق فارس
آخرین اخبار
دستاورد‌های پلیس فارس در برخورد با جرائم مختلف
کلاهبرداری از شهروندان با رسید جعلی بانکی؛ متهم دستگیر شد
سوء استفاده صاحبخانه از تصاویر پرستار فرزندش
تیراندازی در مراسم تشییع در مرودشت؛ ۵ نفر دستگیر شدند
خسارت ۳۳۶ میلیارد ریالی سامانه بارشی اخیر به شبکه و تاسیسات برق فارس
استان فارس فردا چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل شد
بصیرت و میثاق؛ سرمایه‌های ماندگار ملت ایران
بارش برف و باران در محورهای فارس / هشدار راهداری به رانندگان
هیچ تهدید امنیتی در فرودگاه شیراز گزارش نشده است
تعامل سازنده پلیس فرودگاه‌ها ضامن امنیت و آرامش سفر‌های داخلی و خارجی است
زنجیره وحدت در تجمع ۹ دی در استان فارس + فیلم و تصاویر
۹ دی روز تجلی غیرت دینی و بصیرت انقلابی ملت ایران است