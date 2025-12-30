بارش برف و باران در محورهای فارس / هشدار راهداری به رانندگان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین بنایی در گفتوگو با خبرنگار ما از تداوم ناپایداریهای جوی در محورهای مختلف استان خبر داد و گفت: براساس اطلاعات دریافتی از سامانههای هوشمند جادهای و گزارشهای همکاران راهداری مستقر در محورها، هماکنون بارش پراکنده برف در محورهای سپیدان به اقلید، سپیدان به یاسوج، تنگ ابوالحیات و دشت آزادگان گزارش شده است.
او افزود: در محورهای منتهی به رستم، نورآباد، کوهچنار، کازرون، دشت ارژن و سپیدان نیز بارش باران در جریان است و رانندگان باید با احتیاط و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.
به گفته بنایی، سایر محورهای استان فارس در حال حاضر نیمهابری تا تمامابری بوده و وزش باد در برخی نقاط نیز گزارش شده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای فارس در پایان از شهروندان و مسافران خواست پیش از سفر، از طریق سامانههای اطلاعرسانی و شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها، از آخرین وضعیت جادهها مطلع شوند.