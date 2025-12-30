امیرحسین نوروزی، کارشناس و مدرس تئاتر، تأکید کرد که جشنواره‌هایی مانند یازدهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر خلیج فارس، با محوریت «تئاتر فراگیر»، باید بر شکوفایی توانمندی‌های منحصر به فرد هنرمندان دارای معلولیت متمرکز شوند و به جای محدودیت‌ها، قابلیت‌های برتر آنان را به صحنه ببرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما انصاری راد_  وی اظهار داشت: در نگاه تئاتر فراگیر، تمرکز باید بر «توانایی‌های برتر» هنرمند دارای معلولیت باشد، نه محدودیت‌های او. جشنواره باید بستری فراهم کند که هنرمند فراگیر بتواند قابلیت‌های ممتاز خود را در ارائه نقش به کار گیرد و این ظرفیت‌ها به الگویی برای دیگر افراد جامعه تبدیل شود.

این کارگردان و بازیگر تئاتر، «امیدآفرینی» را پیام اصلی جشنواره‌هایی از این دست دانست و تصریح کرد: جامعه امروز بیش از مشکلات اقتصادی، با چالش «ناامیدی» روبروست. هنر، به ویژه تئاتر، می‌تواند با تلطیف فضای جامعه و تزریق امید و شادی، به بهبود کیفیت زندگی همگان کمک کند. شادی موهبتی الهی است و نباید آن را از خود دریغ کنیم.

نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت آموزش‌های تخصصی و به‌روز در حوزه تئاتر اشاره کرد و افزود: در این جشنواره و سایر رویدادهای مشابه، آموزش‌هایی متناسب با اهداف رویداد ارائه می‌شود. همگام‌سازی با یافته‌ها و نظریه‌های جدید جهانی، برای همه فعالان این عرصه یک ضرورت است تا بتوانند در مسیر پیشرفت تئاتر کشور گام بردارند.

یازدهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر خلیج فارس، با هدف ایجاد فضایی برای شکوفایی استعدادها و ترویج نشاط اجتماعی از طریق هنر والای تئاتر در حال برگزاری است.

