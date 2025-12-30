باشگاه خبرنگاران جوان- منوچهر محمدی ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی، گفت: با توجه به پیشبینی کاهش ۵ تا ۱۰ درجهای دما، تمامی ادارات، مراکز آموزشی و دانشگاهها (به جز مقاطع دارای امتحانات نهایی) و بانکها فردا تعطیل خواهند بود.
وی افزود: دستگاههای خدمات رسان همچنان ملزم به ارائه خدمات به مردم هستند و شوراهای بانکها نیز باید تمهیداتی را برای حضور کشیکها و جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات اندیشیده باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری از جهاد کشاورزی خواست تا در خصوص تنظیم دمایی واحدهای تولیدی، به ویژه گلخانهها و مرغداریها، نهایت دقت و اطلاعرسانی را داشته باشند.
محمدی همچنین از شرکت آبفای استان خواست تا در راستای حفاظت از خطوط انتقال آب و جلوگیری از یخزدگی، تمهیدات لازم را اندیشیده و اطلاعرسانیهای لازم را انجام دهد.
وی بر استفاده از مواد ضد یخ برای ماشینآلات تاکید کرد و به شرکت گاز توصیه کرد تا در زمینه کاهش و بهینهسازی مصرف گاز، اطلاعرسانیهای لازم را به مشترکین ارائه دهد.
محمدی از تمامی شهروندان خواست تا با رعایت توصیههای ایمنی و همکاری در زمینه کاهش مصرف انرژی، به حفظ پایداری خدمات رسانی کمک کنند.