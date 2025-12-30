شهردار منطقه 13 گفت: روند اجرای پروژه‌های مشارکتی در منطقه در حال پیگیری است و یکی از این طرح‌ها، مجموعه «شیان سرخه‌حصار» است که در محدوده درب چهارم خیابان بلوط در حال تکمیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه با اشاره به اهتمام منطقه برای توسعه پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی، نهاد‌های دولتی و جامعه شهری گفت: منطقه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری و مشارکت، به دنبال اجرای طرح‌هایی است که علاوه بر تسریع در ارائه خدمات به شهروندان، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی محله‌ها را ارتقا دهد.

وی ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت در پروژه‌های شهری افزود: چند پروژه مهم با کاربری‌های فرهنگی و خدمات شهری در نقاط مستعد منطقه تعریف شده که بستر مناسبی برای حضور فعالان اقتصادی فراهم می‌کند؛ یکی از این پروژه‌ها در محدوده خیابان بلوط (در چهارم) پیش‌بینی شده و در زمینی با مساحت ۹۴۰ مترمربع قابل اجراست.

سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ در خصوص ساخت مجموعه شیان بوستان جنگلی سرخه حصار اظهار داشت: این طرح با هدف رونق‌بخشی به خدمات گردشگری، ایجاد فضا‌های رفاهی برای شهروندان و جذب مشارکت بخش خصوصی تعریف شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

مرتضوی تصریح کرد: پروژه «شیان سرخه‌حصار» یکی از نمونه‌های همکاری شهرداری منطقه ۱۳ با مشارکت بخش خصوصی است که علاوه بر ایجاد اشتغال و ارتقای سرزندگی شهری، به توسعه ظرفیت‌های گردشگری پایتخت در مجاورت پارک جنگلی سرخه‌حصار کمک می‌کند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: روند تکمیل عملیات عمرانی، تجهیز و آماده‌سازی این مجموعه با نظارت مستمر در حال انجام است. 

برچسب ها: شهرداری ، سرخه حصار
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری از ورودی جدید جنوبی ایستگاه مترو هلال‌احمر در منطقه ۱۱
بانوان سرپرست خانوار منطقه۸ تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و اشتغال‌محور
جمع‌آوری خودروهای اسقاطی از معابر منطقه یک با مطالبه شهروندان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح ترافیک چهارشنبه در تهران اجرا می‌شود
احراز شهادت محیط‌بانان پارک ملی گلستان
تحریم‌های ظالمانه مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران است
مهارت‌آموزی و اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت
آخرین اخبار
طرح ترافیک چهارشنبه در تهران اجرا می‌شود
تحریم‌های ظالمانه مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران است
احراز شهادت محیط‌بانان پارک ملی گلستان
مهارت‌آموزی و اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت
مددکاری اجتماعی باید محور همه خدمات سازمان بهزیستی قرار گیرد
نشست شهرداری تهران با اتحادیه‌ها/ با همکاری اصناف، چهره بازار پایتخت تغییر می‌کند
بازدید از برج میلاد در ۴ روز پایانی هفته با تخفیف ۵۰ درصدی
ارائه خدمات امدادی به بیش از ۱۷ هزار نفر متاثر از سیل و برف و کولاک در کشور / ۹ نفر جان خود را از دست دادند
‍ آماده‌باش کامل منطقه یک در سرمای شدید و وزش باد
منطقه ۱۳ در مسیر توسعه گردشگری
بهره‌برداری از ورودی جدید جنوبی ایستگاه مترو هلال‌احمر در منطقه ۱۱
ایران دومین برگزارکننده پرتعداد رویداد‌های نجوم جهان شد
بانوان سرپرست خانوار منطقه۸ تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و اشتغال‌محور
«همیشه امیر»؛ از نمایش میدانی و اردوی پدر و فرزندی تا پویش‌های مجازی
اعمال قانون بیش از ۵۵۰هزار خودرو بدلیل نبستن کمربند ایمنی
فعالیت مراکز شماره‌گذاری خودرو در روز چهارشنبه
نامگذاری ۱۱ معبر تهران به نام شهدای اقتدار ملی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
تصمیمات شتاب‌زده و ادغام‌های مدیریتی متوقف شود
پرداخت دو همت دیگر از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت‌های بیمه‌گر
تعطیلی واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه
آمادگی کامل نیرو‌های خدمات شهری شهرداری تهران همزمان با بارش‌ها
شلیک مرگبار به خاطر چیدن هلو
حکم قاتل الهه حسین‌نژاد بدون پرداخت تفاضل دیه اجرا می شود
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق
قرارداد سه خط جدید مترو منعقد شده است/ ضرورت در نظر گرفتن پناهگاه در ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه
انجام تفاهم با ورزشگاه تختی برای رفع معارض آزادراه شوشتری/ بهره‌برداری از فاز نخست در بهمن‌ماه
مدیریت حریم توسط شهرداری‌ها نگاه درست به قوانین است
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور
انسداد بیش از ۲۳ محور مواصلاتی در ۱۱ استان کشور
کیفیت هوای تهران در مرز پاکی