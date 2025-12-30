باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه با اشاره به اهتمام منطقه برای توسعه پروژههای مشارکتی با بخش خصوصی، نهادهای دولتی و جامعه شهری گفت: منطقه با بهرهگیری از ظرفیتهای همکاری و مشارکت، به دنبال اجرای طرحهایی است که علاوه بر تسریع در ارائه خدمات به شهروندان، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی محلهها را ارتقا دهد.
وی ضمن دعوت از سرمایهگذاران برای مشارکت در پروژههای شهری افزود: چند پروژه مهم با کاربریهای فرهنگی و خدمات شهری در نقاط مستعد منطقه تعریف شده که بستر مناسبی برای حضور فعالان اقتصادی فراهم میکند؛ یکی از این پروژهها در محدوده خیابان بلوط (در چهارم) پیشبینی شده و در زمینی با مساحت ۹۴۰ مترمربع قابل اجراست.
سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ در خصوص ساخت مجموعه شیان بوستان جنگلی سرخه حصار اظهار داشت: این طرح با هدف رونقبخشی به خدمات گردشگری، ایجاد فضاهای رفاهی برای شهروندان و جذب مشارکت بخش خصوصی تعریف شده و طبق برنامهریزیها تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
مرتضوی تصریح کرد: پروژه «شیان سرخهحصار» یکی از نمونههای همکاری شهرداری منطقه ۱۳ با مشارکت بخش خصوصی است که علاوه بر ایجاد اشتغال و ارتقای سرزندگی شهری، به توسعه ظرفیتهای گردشگری پایتخت در مجاورت پارک جنگلی سرخهحصار کمک میکند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: روند تکمیل عملیات عمرانی، تجهیز و آمادهسازی این مجموعه با نظارت مستمر در حال انجام است.