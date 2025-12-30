ادامه بارش برف و باران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0631\u0641 \u0648 \u06a9\u0648\u0644\u0627\u06a9 \u062f\u0631 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u063a\u0631\u0628 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u062d\u0648\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u0633\u062f\u0648\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u0628\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646\u060c \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc\u060c \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631 \u0627\u062d\u0645\u062f \u0648 \u062e\u0648\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n