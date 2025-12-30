باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ادامه بارش برف و باران + فیلم

برف و کولاک در شمال‌غرب کشور باعث مسدود شدن برخی محور‌های اصلی و راه‌های روستایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برف و کولاک در شمال غرب کشور برخی محور‌های اصلی در راه‌های روستایی را مسدود کرد.

بارش‌ها همچنان در استان مازندران، گلستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان ادامه دارد.

 

