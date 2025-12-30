طبق آخرین آمارهای اعلام شده رکورد تولید و خريد و فروش کشور توسط شرکت های پتروشیمی شکسته شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ شریعتمداری با بیان اینکه افزایش تولید، سودآوری، تکمیل طرح‌های دارای اولویت هلدینگ از اولویت‌های شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس محسوب می‌شود، از تحقق ۱۰۳.۳ درصد تولید محصول و ۱۰۵.۷ درصد فروش و ثبت یک رکورد عملکردی این هلدینگ در طول فعالیتش خبر داد.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه کشور با جنگ ۱۲ روزه تحمیلی از سوی دشمن صهیونی و آمریکا مواجه شد و این جنگ، تبعاتی هم برای صنعت پتروشیمی داشت؛ اما به همت همه همکارانم، افزایش تولید و فروش را شاهد بودیم.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس ادامه داد: همان‌طور که در مجمع‌عمومی سالیانه هم به سهام‌داران عزیز اعلام کردم، با شجاعت جلوی تولید با ضرر را می‌گیریم؛ این سیاست را در همین چند ماه هم پیاده کردیم، الحمدلله نزد سهام‌داران روسفید شدیم و نه‌تنها تولید کاهش پیدا نکرد که شاهد افزایش تولید بودیم.

به گفته شریعتمداری عملکرد تولید شرکت پتروشیمی خوزستان در ۹ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱۸ درصد، شرکت پتروشیمی هنگام ۱۳۷ درصد، شرکت پتروشیمی ایلام ۱۱۷ درصد، شرکت پتروشیمی کارون ۱۱۶ درصد، شرکت پالایش گاز هویزه خلیج‌فارس ۱۱۴ درصد، شرکت کوره شیمیایی اوره لردگان ۱۱۱ درصد، شرکت پتروشیمی نوری ۱۰۸ درصد، شرکت پتروشیمی بندر امام ۱۰۷ درصد، شرکت پتروشیمی اروند ۱۰۷ درصد و شرکت پتروشیمی گچساران ۱۰۵ درصد عملکرد تولید داشتند.

وی یادآور شد: رکورد تولید ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی برای اولین‌بار در شرکت پتروشیمی هنگام و در آستانه راه‌اندازی واحد اوره ثبت شد؛ همچنین در این مدت راه‌اندازی و تولید شرکت ارغوان گستر ایلام به‌عنوان تنها تولیدکننده پلی‌پروپیلن گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به همت همه کارگران، مهندسان، کارشناسان و مدیران را شاهد بودیم.

