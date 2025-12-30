ارائه خدمات امدادی به بیش از ۱۷ هزار نفر متاثر از سیل و برف و کولاک در کشور / ۹ نفر جان خود را از دست دادند

در پی فعالیت سامانه‌های بارشی و وقوع سیلاب و برف و کولاک در ۲۵ استان کشور، امدادگران در ۷۲ ساعت گذشته به بیش از ۱۷ هزار نفر خدمات امدادی و حمایتی ارائه کردند. این حوادث تاکنون ۹ فوتی، ۱۵ مصدوم و ۲ مفقودی بر جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ متن اطلاعیه شماره ۲ هلال احمر در سوانح جوی اخیر به شرح زیر است:

۱. از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز ۶ دی ۱۴۰۴ تا ساعت ۰۸:۰۰ روز ۹ دی، ۲۵ استان کشور شامل آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد تحت تأثیر مخاطرات جوی قرار گرفتند.

۲. در این مدت، ۱۳۷ شعبه هلال‌احمر در ۲۶۳ منطقه عملیاتی به ارائه خدمات امدادی پرداختند و در مجموع، ۱۷ هزار و ۶۱۳ نفر از خدمات امدادی و حمایتی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند. همچنین ۱۵ نفر مصدوم در استان‌های آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی و کردستان به مراکز درمانی منتقل شدند.

۳. متأسفانه در پی این حوادث، ۹ نفر جان خود را از دست دادند که استان‌های آذربایجان غربی، خوزستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین آمار فوتی را داشته‌اند.

۴. در بخش اقدامات عملیاتی، نیرو‌های هلال‌احمر موفق به تخلیه آب از ۱۵۴ واحد مسکونی در استان‌های اصفهان، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان شدند. همچنین ۲ هزار و ۴۹۹ نفر در استان‌های مختلف کشور اسکان اضطراری داده شدند و ۳۴۹ نفر نیز به مناطق امن منتقل شدند.

۵. در سه روز گذضته با تلاش امدادگران، ۳ هزار و ۹۴۸ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک و سیلاب رهاسازی شدند. در جریان این عملیات‌ها، ۳۶۴ تیم عملیاتی متشکل از ۱٬۲۵۰ نیروی امدادی به‌کار گرفته شدند.

۶. امدادگران هلال‌احمر در سراسر کشور و در قالب طرح امداد زمستانه در اماده‌باش کامل برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان احتمالی هستند. 


جمعیت هلال‌احمر ضمن تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های امدادی، از شهروندان خواست هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.

برچسب ها: هلال احمر ، برف و کولاک
خبرهای مرتبط
۴ فوتی و ۹ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب شبانه‌روز گذشته
هشدار سطح نارنجی هواشناسی؛ آماده‌باش کامل مدیریت بحران در استان‌های غربی کشور 
آماده‌باش کامل هلال‌احمر در پی نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح ترافیک چهارشنبه در تهران اجرا می‌شود
احراز شهادت محیط‌بانان پارک ملی گلستان
تحریم‌های ظالمانه مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران است
مهارت‌آموزی و اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت
آخرین اخبار
طرح ترافیک چهارشنبه در تهران اجرا می‌شود
تحریم‌های ظالمانه مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران است
احراز شهادت محیط‌بانان پارک ملی گلستان
مهارت‌آموزی و اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت
مددکاری اجتماعی باید محور همه خدمات سازمان بهزیستی قرار گیرد
نشست شهرداری تهران با اتحادیه‌ها/ با همکاری اصناف، چهره بازار پایتخت تغییر می‌کند
بازدید از برج میلاد در ۴ روز پایانی هفته با تخفیف ۵۰ درصدی
ارائه خدمات امدادی به بیش از ۱۷ هزار نفر متاثر از سیل و برف و کولاک در کشور / ۹ نفر جان خود را از دست دادند
‍ آماده‌باش کامل منطقه یک در سرمای شدید و وزش باد
منطقه ۱۳ در مسیر توسعه گردشگری
بهره‌برداری از ورودی جدید جنوبی ایستگاه مترو هلال‌احمر در منطقه ۱۱
ایران دومین برگزارکننده پرتعداد رویداد‌های نجوم جهان شد
بانوان سرپرست خانوار منطقه۸ تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و اشتغال‌محور
«همیشه امیر»؛ از نمایش میدانی و اردوی پدر و فرزندی تا پویش‌های مجازی
اعمال قانون بیش از ۵۵۰هزار خودرو بدلیل نبستن کمربند ایمنی
فعالیت مراکز شماره‌گذاری خودرو در روز چهارشنبه
نامگذاری ۱۱ معبر تهران به نام شهدای اقتدار ملی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
تصمیمات شتاب‌زده و ادغام‌های مدیریتی متوقف شود
پرداخت دو همت دیگر از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت‌های بیمه‌گر
تعطیلی واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه
آمادگی کامل نیرو‌های خدمات شهری شهرداری تهران همزمان با بارش‌ها
شلیک مرگبار به خاطر چیدن هلو
حکم قاتل الهه حسین‌نژاد بدون پرداخت تفاضل دیه اجرا می شود
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق
قرارداد سه خط جدید مترو منعقد شده است/ ضرورت در نظر گرفتن پناهگاه در ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه
انجام تفاهم با ورزشگاه تختی برای رفع معارض آزادراه شوشتری/ بهره‌برداری از فاز نخست در بهمن‌ماه
مدیریت حریم توسط شهرداری‌ها نگاه درست به قوانین است
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور
انسداد بیش از ۲۳ محور مواصلاتی در ۱۱ استان کشور
کیفیت هوای تهران در مرز پاکی