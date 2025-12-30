استانداری اردبیل در اطلاعیه‌ای از تعطیلی ادارات این استان در روز چهارشنبه، ۱۰ دی ماه به دلیل برودت هوا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت: با توجه به تداوم برودت هوا در برخی مناطق کشور و نیز به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از افت فشار گاز در شبکه سراسری و بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان، روز چهارشنبه (۱۰ دی) تمام مدارس، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها (با تعیین شعب کشیک) تعطیل است.

عزیز حبیبی دستگاه‌های خدمات‌رسان را از این تصمیم استانداری اردبیل مستثنی دانست و افزود: این تعطیلی شامل برگزاری امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم متوسطه دوره دوم مدارس و امتحانات پایان نیمسال دانشگاه‌ها نخواهد بود.

روز‌های گذشته نیز بارش برف و برودت هوا موجب تعطیلی برخی واحد‌های آموزشی در استان اردبیل شده بود.

منبع: استانداری

برچسب ها: برودت هوا ، تعطیلی ادارات ، استانداری اردبیل ، صرفه جویی در مصرف انرژی
