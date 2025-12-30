پس از دورانی طولانی از غلظت آلایندهها و هوای آلوده و روزهای ناسالم، اینک دادههای سنجش کیفیت هوا، نموداری امیدوارکننده را برای شهر اصفهان ترسیم میکنند. کاهش قابل توجه شاخصهای آلودگی و رسیدن به محدوده قابل قبول، فرصتی استثنایی برای دوباره دیدن چهره واقعی نصف جهان در آینه آسمان آبی فراهم کرده است. این روزها نه از آن گرد و غبار همیشگی در کلان شهر اصفهان خبری است، نه آسمان رنگ خاکستری به خود میبیند. آسمانِ اصفهان، این گنبد فیروزهای تمدن، پس از ماهها که با پردهای غبارآلود، جلوههایش را از نگاه مشتاقان پنهان کرده بود، اینک آمادهٔ رخ نمایی دوباره است. آسمان شهر، که مدتها در هالهای از غبار محو شده بود، اکنون با پوششی سپید از ابرهای پاکیزه آراسته گشته و نوید هوایی پاک و تازه را میدهد. این گزارش تصویری، روایتی است از حالوهوای شهری که در آغوش هوای پاک، نفسی تازه میکشد.