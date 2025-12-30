رئیس جمهور در پیامی درگذشت عالم وارسته حضرت آیت‌الله سیدعلی شفیعی، نماینده فقید مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را به مردم شریف این استان، حوزه‌های علمیه، شاگردان، ارادتمندان و بیت معزز ایشان تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت ابوالشهید آیت الله سیدعلی شفیعی تصریح کرد: این عالم مجاهد و انقلابی که از یاران و همراهان نهضت امام خمینی (ره) بود، سال‌ها با تدریس، تألیف، وعظ و خدمت صادقانه به مردم و انقلاب در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و قضایی و نیز تدوین آثار متعدد قرآنی و دینی نقشی ماندگار در هدایت دینی و اعتقادی مردم دیار خوزستان داشت.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت عالم وارسته و ابوالشهید حضرت آیت‌الله سیدعلی شفیعی، نماینده فقید مردم شریف خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، دریافت شد. این عالم مجاهد و انقلابی که از یاران و همراهان نهضت امام خمینی (ره) بود، سال‌ها با تدریس، تألیف، وعظ و خدمت صادقانه به مردم و انقلاب در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و قضایی و نیز تدوین آثار متعدد قرآنی و دینی نقشی ماندگار در هدایت دینی و اعتقادی مردم دیار خوزستان داشت

اینجانب با عرض تسلیت به مردم شریف خوزستان، حوزه‌های علمیه، شاگردان، ارادتمندان و بیت معزز ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش، و برای بازماندگانش صبر و سلامتی مسئلت دارم.

