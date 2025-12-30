ستاد بحران کهگیلویه و بویراحمد به صورت بی‌وقفه و شبانه‌روزی برای پیدا کردن جسد ناشی از سیل اخیر، عملیات‌های گسترده‌ای را انجام می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده مریم پیروزان _ در پی بارش‌های اخیر و ایجاد سیلاب در شهرستان کهگیلویه، متاسفانه سه نفر جان خود را از دست دادند. در این حادثه جسد دونفر که برادر بودند پیدا شد و علی‌رغم جستجو‌های بی‌وقفه، هنوز جسد یک قربانی دیگر این سیل پیدا نشده است.

در همین راستا نشست فوریتی ستاد بحران کهگیلویه با حضور معاون عمرانی استاندر کهگیلویه وبویراحمد به منظور بررسی آخرین وضعیت عملیات جست‌وجو و امدادرسانی برگزار شد.

سید ایرج کاظمی‌جو فرماندار شهرستان کهگیلویه در این باره اظهار کرد: از وقوع حادثه تاکنون همه دستگاه‌ها، بخشداران، دهیاران و نیروهای مردمی به صورت گسترده عملیات جستجو برای پیدا کردن جسد سومین قربانی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

وی مسیر مورد نظر برای جستجو را ۱۳ کیلومتر عنوان و تصریح کرد: با تمامی تجهیزات منطقه مورد نظر در حال پایش است، اما متاسفانه تاکنون به نتیجه‌ای نرسیدیم.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد از در اختیار گذاشتن هرگونه تجهیزات و امکانات مورد نظر برای تداوم عملیات جستجو خبر داد و گفت: امیدواریم با تلاش‌های انجام شده، این جستجو به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه به علت حجم بالای سیلاب و نخاله‌ها عملیات جست‌وجو دشوار است بیان کرد: از غواص و قایق موتوری و هماهنگی با مدیریت سد کوثر و حتی کمک از شهرستان بهبهان نیز استفاده شده است.

سید عادل رهبریان سرپرست جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه وبویراحمد نیز از تشکیل ۳۵ تیم عملیاتی شامل ۱۶۰ نیرو از هلال‌احمر در منطقه مورد نظر خبر داد و گفت: منطقه به ۹ محدوده عملیاتی تقسیم و پایش شده است.

وی اظهار کرد: لایه‌روبی نیزارها انجام و از قایق و سگ‌های تجسس نیز استفاده شده است.

