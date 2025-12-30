محمد شمس لنگرودی شاعر و نویسنده نام آشنا به عنوان بازیگر نقش اصلی فیلم سینمایی «دکه» جلوی دوربین رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - «دکه» فیلمی به کارگردانی سالار طهرانی و تهیهکنندگی مهدی ودادی است که در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر رونمایی میشود.
شمس لنگرودی که پیشتر در فیلمهایی همچون «پنج تا پنج»، «احتمال باران اسیدی»، «رفتن» و «دوباره زندگی» ایفای نقش کرده است، در این درام اجتماعی ملتهب ایفاگر نقشی متفاوت خواهد بود.
سالار طهرانی، کارگردان «دکه» فارغالتحصیل رشته سینماست که ساخت فیلم بلند «شاهین»، سریال «مهلکه» و چند فیلم کوتاه و مستند تحسین شده را در کارنامه دارد.
مهدی ودادی علاوه بر تهیهکنندگی فیلم، فیلمنامه «دکه» را نیز نوشته است. اسامی دیگر بازیگران و عوامل فیلم به زودی اعلام خواهد شد.
منبع: روابط عمومی فیلم