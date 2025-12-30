باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس گزارش مرکز اطلاعات فلسطین، در سال ۲۰۲۵ میلادی ۳۲ اسیر فلسطینی از جمله یک کودک، در زندان‌های رژیم تروریستی اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند که با احتساب این آمار، تعداد کل شهدای در اسارت از آغاز جنگ به بیش از ۱۰۰ نفر رسیده است.

هیئت امور اسرا و آزادگان، باشگاه اسیران فلسطینی و موسسه «الضمیر» گزارش دادند که ده‌ها اسیر از غزه همچنان در وضعیت «ناپدیدسازی اجباری» به سر می‌برند و رژیم تروریستی اسرائیل از تحویل پیکر ۹۴ شهید خودداری می‌کند.

شهادت‌های ثبت‌شده نشان‌دهنده آزار و اذیت سیستماتیک جسمی و روانی، از جمله شکنجه، گرسنگی دادن عمدی، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و حبس در سلول‌های انفرادی است.

از زمان آغاز جنگ غزه، حدود ۲۱،۰۰۰ فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی اسیر شده‌اند که بیش از ۷،۰۰۰ مورد از این بازداشت‌ها تنها در سال جاری میلادی رخ داده است؛ این دستگیری‌ها شامل کودکان، زنان و صد‌ها نفری است که بدون اتهام یا محاکمه در اسارت به سر می‌برند.

منبع: کانال تلگرانی قدس نیوز