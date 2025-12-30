ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی، با صدور اطلاعیه ای کلیه ادارات، مراکز دانشگاهی و اماکن ورزشی استان را تعطیل اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - در اطلاعیه ستاد بحران آذربایجان غربی آمده است،با عنایت به بارش قابلتوجه برف در چند روز اخیر و طبق پیشبینی سازمان هواشناسی درخصوص افت شدید دما و ایجاد یخبندان و لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی و جلوگیری از قطعی گاز بهویژه در بخش خانگی؛ بدینوسیله پیرو اطلاعیههای قبلی بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی، کلیه ادارات، دانشگاهها و اماکن ورزشی به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان، خدماتی و شعب کشیک بانکها، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهد بود.
این اطلاعیه می افزاید: ضروری است مدیران ادارات و مدارس در راستای مدیریت مصرف انرژی، نسبت به حداقل رساندن مصارف وسایل گرمایشی محل کار و مدارس اهتمام ویژه داشته باشند.
در اطلاعیه ستاد بحران آذربایجان غربی از هماستانیهای عزیز نیز خواسته شده است، از هرگونه تردد غیرضروری در محورهای مواصلاتی استان پرهیز نموده و جهت تقویت خدمترسانی در توزیع انرژی، در مدیریت مصرف گاز و برق حداکثر همکاری را داشته باشند.
بر اساس این اطلاعیه، آزمون نهایی شهرستانهای آذربایجانغربی در ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.