وزیر امور خارجه ایران گفت: ایران همچنان برای توافقی آماده است که بر احترام متقابل و منفعت متقابل بنا شود و رفع ملموس و قابل راستی‌آزمایی تحریم‌ها را دربر بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی در یادداشتی برای گاردین نوشت: در حالی که «بنیامین نتانیاهو» اوایل امسال به رؤیای خود برای کشاندن آمریکا به یک تقابل نظامی با ایران رسید، این اقدام برای اسرائیل هزینه‌ای سنگین و بی‌سابقه داشت. دیدنِ نتانیاهو که به دونالد ترامپ التماس می‌کند تا او را از باتلاق بیرون بکشد، باعث شده است شمار رو به افزایشی از آمریکایی‌ها آشکارا اذعان کنند که اسرائیل نه یک متحد، بلکه یک بار اضافی است. در ماه سپتامبر، متحدان عرب آمریکا نیز به همان نتیجه‌ای رسیدند که ما ایرانیان همواره بر آن تأکید کرده‌ایم: بی‌پروایی اسرائیل تهدیدی برای همه است.

وی افزود: این واقعیت راه را برای روابطی کاملاً تازه باز می‌کند که شاید منطقه ما را دگرگون کند. دولت آمریکا اکنون با یک دوراهی روبه‌روست؛ یا می‌تواند همچنان با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی و اعتبار این کشور، چک سفید برای اسرائیل بنویسد، یا می‌تواند بخشی از یک تغییر بنیادینِ رو به بهتر شدن باشد. طی دهه‌ها، سیاست غرب در قبال منطقه ما عمدتاً با افسانه‌هایی شکل گرفته که از اسرائیل سرچشمه گرفته‌اند.

عراقچی اضافه کرد: جنگ ژوئن به دلایل مختلف سرنوشت‌ساز بود؛ از جمله از این جهت که نشان داد اشتباه گرفتنِ اسطوره با راهبرد، چه هزینه‌ای برای غرب دارد. اسرائیل و نیرو‌های نیابتی‌اش مدعی «پیروزی قاطع» هستند و می‌گویند ایران تضعیف و بازدارنده شده است. اما عمق راهبردیِ گسترده ما، کشوری که مساحتی هم‌اندازه اروپای غربی دارد و جمعیت آن ۱۰ برابر اسرائیل است، باعث شد بیشتر استان‌های ما از تجاوز اسرائیل مصون بمانند. در مقابل، همه اسرائیلی‌ها قدرت نظامی ما را لمس کردند. روایت «شکننده‌ناپذیری» که هسته مرکزی ماشین اسطوره‌سازی اسرائیل است، فرو ریخته است.

وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: بحرانِ ساخته‌وپرداخته درباره برنامه هسته‌ای ایران، نمونه روشنی است از اینکه چگونه داستانی که در تل‌آویو نوشته می‌شود و به‌دست نیرو‌های نیابتی اسرائیل ترویج می‌شود، به تقابلی بی‌دلیل دامن زده است. دهه‌هاست که ما ایرانیان تأکید کرده‌ایم به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. این یک ادعای تاکتیکی نیست؛ بلکه دکترین راهبردیِ ماست که بر ملاحظات دینی، اخلاقی و امنیتی استوار است. با این حال، در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، دولت آمریکا به این باور کشانده شد که ایران در آستانه فروپاشی است، توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ برای ما حکم «تکیه‌گاه حیاتی» دارد و خروج از توافق ما را مجبور می‌کند سریع تسلیم شویم. همان افسانه‌ها واشنگتن را ترغیب کرد چارچوب دیپلماسیِ کارآمد را کنار بگذارد و به‌جای آن «فشار حداکثری» را دنبال کند؛ سیاستی که فقط «مقاومت حداکثری» به بار آورد.

وی خاطر نشان کرد: شمار رو به افزایشی از آمریکایی‌ها، به‌ویژه کسانی که می‌خواهند تمرکز روی بازسازی آمریکا باشد، اکنون علناً چیزی را می‌پذیرند که تا دیروز تابو بود؛ پذیرش بی‌چون‌وچرای روایت‌های اسرائیل، منابع آمریکا را تحلیل برده، اعتبار این کشور را تضعیف کرده و آمریکا را درگیر جنگ‌هایی کرده است که به منافعش خدمت نمی‌کند. طی دو سال گذشته، رژیم مستقر در تل‌آویو ده‌ها هزار فلسطینی بی‌گناه را در غزه کشته و به لبنان، سوریه، ایران، یمن و حتی قطر حمله کرده است. تقریباً همه کشور‌های دیگر منطقه نیز تهدید شده‌اند. هیچ فرد مسئولیت‌پذیری این تجاوز را «دفاع از خود» نمی‌نامد.

عراقچی افزود که «یک نکته مثبت دیگر هم در رخداد‌های اخیر دیده می‌شود: انگیزه تازه در منطقه ما برای مهار یک تهدید مشترک اسرائیلی. این روند آخرین میخ را بر تابوت «پیمان ابراهیم» کوبیده و در را به روی همکاری‌های تازه گشوده است.»

وی اضافه کرد: من آگاه شده‌ام که میان دوستان مشترک ایران و آمریکا، آمادگی بی‌سابقه‌ای برای تسهیل گفت‌و‌گو و تضمین اجرای کامل و قابل راستی‌آزماییِ هر نتیجه مذاکره‌شده شکل گرفته است. این چشم‌انداز امیدوارکننده است. با وجود حمله اسرائیل به دیپلماسی در میانه مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، ایران همچنان آماده توافقی است که بر احترام متقابل و منفعت متقابل بنا شود.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: این هدف زمانی محقق می‌شود که آمریکا بپذیرد مذاکره با دیکته کردنِ شروطِ تسلیم متفاوت است. مردم ما خوب می‌دانند که رئیس‌جمهور ترامپ نخستین رئیس‌جمهور آمریکا نیست که به آنها حمله کرده و تجربه‌های تلخی از تعامل با آمریکا را دیده‌اند. اگر رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواهد اعتماد آنان را به دست آورد و به وعده‌هایش به حامیان داخلی خود پایبند بماند، باید کاری کند که هیچ‌یک از پیشینیان او موفق به انجامش نشدند: پایان دادن به بحرانی غیرضروری از راهِ پیگیری صلح از مسیر دیپلماسی. گام نخست این است که ملت ایران را با زبان احترام خطاب قرار دهد؛ بی‌اما و اگر.

وی تاکید کرد: جهان باید بداند که ایرانیان هرگز از حقوق خود دست نمی‌کشند. حقوقی که همه امضاکنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از آن برخوردارند و شامل دسترسی به همه جنبه‌های فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای است. ما ایرانیان از مذاکرات جدی برای رسیدن به توافقی منصفانه هراسی نداریم. چنین توافقی باید شامل رفع تحریم‌های ملموس و قابل راستی‌آزمایی باشد. تحولات منطقه می‌تواند اجرای تفاهم‌ها را به شیوه‌ای کاملاً تازه امکان‌پذیر کند.

وی در پایان این نوشتار تصریح کرد: برای کسانی که آماده‌اند پا به مسیری بگذارند که پیش از این کسی نرفته است، پنجره کوتاهی از فرصت وجود دارد. بخت با شجاعان یار است؛ و شکستن یک چرخه شر، جسارت بسیار بیشتری می‌خواهد تا صرفاً ادامه دادن آن.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۱۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۱۰ دی ۱۴۰۴
خود ترامپ را تروریست اعلام بکنید
۸
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایران به توسعه صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه می‌ده
۲۳:۴۵ ۰۹ دی ۱۴۰۴
ایران به توسعه صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه می‌دهد
۷
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
اظهارات جنجالی ترامپ درباره ترور سردار سلیمانی +ویدیو
ترامپ با توهین به سردار قاسم سلیمانی اعلام کرد ترور او آغاز اقدامات آمریکا علیه ایران بوده است؛ اظهاراتی جنجالی که بار دیگر نقش مستقیم واشنگتن در این ترور و تداوم سیاست تقابل با تهران را برجسته کرد.
۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
ترامپ آرزوی تسلیم‌شدن مردم ایران را به گور خواهد برد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
آمریکا جنایت کار از سال 1394 تاکنون به دنبال تسلیم ایران است نه توافق
اروپا جنایت کار از سال 1394 تاکنون به دنبال تسلیم ایران است نه توافق
۷
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
کاش میشد بفهمید که این کفتار زرد رنگ یک روانی است. وبه هیچ وجه با این روانی نمیشود. مذاکره کرد واعتماد کرد این توهم را کنار بگذارید که رژیم کودک کشرا رها کند وبا ایران مذاکره کند فقط وفقط زبان زور می‌فهمد در صورتی که غلط زیادی کرد بدون درنگ وخبر دادن باید تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه با خاک یکسان شود این تنها راه درست است
۸
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تجربه جنگ ۱۲ روزه باید مانع هر خیال خام دشمن شود،
۲۱:۴۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
تجربه جنگ ۱۲ روزه باید مانع هر خیال خام دشمن شود، اسرائیل خوب می‌داند که قدرت موشکی ما چقدر است
۸
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
اگر پزشکیان وزارت خارجه ( برجام ) را تعطیل کند نصف مشکلات کشور حل می شود
۱۱
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
متأسفانه عراق و هم ایران از دی ماه سال 1398 تاکن
۲۱:۳۲ ۰۹ دی ۱۴۰۴
متأسفانه عراق و هم ایران از دی ماه سال 1398 تاکنون در مورد پرونده ترور شهید سردار سلیمانی هیچ کاری و اقدامی کردند و فقط سکوت اختیار کرده اند چرا؟
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۰۹ دی ۱۴۰۴
جناب آقای سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان
امروز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ هست ولی اما متأسفانه از 13 دی ماه سال 1398 تاکنون هیچ خبری بررسی و رسیدگی پرونده ترور سردار سلیمانی نیست چرا؟ و هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.
۹
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
خدایا ایران را از وجود عاشقان مذاکره نجات بده.....
۶
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
که واشنگتن به زودی آزمایش‌های هسته‌ای را آغاز خواهد کرد سئوال اینجاست که پس رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیانتکار کجاست هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی نمی کند خفه خون گرفته است و سکوت اختیار کرده است.
آمریکا جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
آزمایش هسته ای آمریکا جنایتکار، 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار است.
آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا جنایتکار هم نقض قطعنامه 2231 محسوب می شود.
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۰۹ دی ۱۴۰۴
آمریکا و هم اروپا باید مسئولیت جنگ تحمیلی هشت ساله را بپذیرید و غرامت بدهید
ایران بابت کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا و کشورهای اروپایی به رژِیم صدام دیکتاتور از آمریکا جنایت کار و اروپا جنایت کار در مجامع بین‌المللی شکایت کند و چون به خاطر که آمریکا و کشورهای اروپایی شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی رژِیم صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله هستند.
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
حمله به تأسیسات هسته‌ای، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است ولی اما متأسفانه سران بی ادب آمریکا جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
حمله به تأسیسات هسته‌ای، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است ولی اما متأسفانه سران بی ادب اسرائیل جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اسرائیل و آمریکا اصول بین‌المللی را زیر پا گذاشتن
۲۰:۰۵ ۰۹ دی ۱۴۰۴
جنگ سوریه بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است.
جنگ لبنان بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است.
جنگ غزه بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است.
جنگ سودان بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است.
۵
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
شرارت‌های رژیم صهیونیستی جنایت کار و با حمایت آمریکا جنایت کار و اروپا جنایت کار همه کشور‌های منطقه را تهدید می‌کند
۳
۲
پاسخ دادن
