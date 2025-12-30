اگر هر فعالیت اقتصادی، پشتوانه علم روز را نداشته باشد محکوم به شکست است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - مسعود بنابیان نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز بر اساس تفاهم نامه امضا سده بین دانشگاههای استان، دانشجویان و صنایع استان تا امروز ۷۰ دانشجو حین تحصیل درواحدهای صنعتی مشغول به کار شدهاند.
وی افزود: با توجه به تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان، اما ظرفیتهای بزرگی در اتاق بازرگانی است که دانشگاه ودانشجو میتواند با تحقیق و توسعه از آن بهرهمند شود.
محمد تقی اعلمی رییس دانشگاه تبریز با بیان اینکه حرکت خوبی در دانشگاه شروع شده و دولت هم نقش دانشگاه هارا برجسته کرده است گفت: قانون جهش دانش بنیان نیز در جهت تسهیل این موضوعات است و همه دانشگاههای استان فعالیتهای خوبی شروع کرده و صنایع استان هم آمادگی کامل خود را اعلام کردهاند.
وی با تاکید اینکه دانشگاههای استان نسبت به دانشگاههای کشور بسیار پیشروتر بودهاند افزود: باید از ظرفیت ۶ هزارمیلیارد تومانی طرح جهش دانش بنیان که از محل مالیات صنایع به عنوان هدف تعیین شده است نهایت استفاده را ببریم.
وی تصریح کرد: دانشجویان بورسیه در صنایع استان فرصت ارزشمندی دارند تا در آینده کمبود نیروی کار نداشته باشیم و تحصیل کردههای دانشگاهها در شکوفایی صنایع استان نقش اثرگذاری ایفا کنند.
این همایش با هدف افزایش بهرهوری نیروی انسانی در صنایع، هدفمند کردن آموزش در دانشگاهها و فراهم کرد فرصتهای شغلی برای دانشجویان برگزار شد، همچنین این تفاهم نامه در اصل بورسیه است و «همکاری صنعتی» عنوان اصلی آن است که بر این اساس دانشجو با حداقل یک روز کار در هفته در یک واحد صنعتی بیمه لازم برایش واریز شده و حقوق خود را دریافت میکند.