باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خزانهداری آمریکا در اقدامی خصمانه، ۱۰ فرد و نهاد مستقر در ایران و ونزوئلا را هدف تحریم قرار داد. واشنگتن مدعی است این اشخاص در زنجیره تامین و تبادل فناوری پهپادهای ایرانی به ونزوئلا نقش داشتهاند.
«جان کی هرلی»، معاون وزیر خزانهداری آمریکا طبق معمول در بیانیهای با تکرار مواضع خصمانه مدعی شد که واشنگتن قصد دارد مانع از آنچه «اشاعه تسلیحات توسط ایران و ونزوئلا» خواند، شود. او اعلام کرد که هدف این تحریمها قطع دسترسی مجتمعهای نظامی-صنعتی ایران به سیستم مالی آمریکاست.
آمریکا ادعا کرد که این تحریمها در راستای بازگرداندن یکجانبه تحریمهای سازمان ملل (مورخ سپتامبر ۲۰۲۵) وضع شده و مدعی است برنامههای موشکی و پهپادی ایران امنیت پرسنل آمریکا در منطقه و کشتیرانی در دریای سرخ را تهدید میکند. از سویی دیگر واشنگتن در این بیانیه، همکاریهای متعارف نظامی میان ایران و ونزوئلا را تهدیدی برای منافع خود در نیمکره غربی قلمداد کرده است.
بخش عمده این بیانیه به فعالیتهای شرکت ونزوئلایی EANSA اختصاص دارد. آمریکا مدعی است: ۱. این شرکت مسئولیت مونتاژ و نگهداری پهپادهای سری «مهاجر» ایران را بر عهده دارد که در ونزوئلا با نام تجاری ANSU بازطراحی شدهاند، ۲. ادعا شده است که پهپادهای «مهاجر-۶» با ارزش میلیونها دلار از طریق این شرکت خریداری شده و مدلهای ANSU-۱۰۰ توانایی شلیک بمبهای هدایتشونده «قائم» را دارند و ۳. خوزه خسوس اوردانتا، رئیس این شرکت، متهم شده است که هماهنگیهای لازم را میان نیروهای مسلح دو کشور برای تولید بومی این پهپادها در خاک ونزوئلا انجام داده است.
دولت آمریکا در حالی همکاریهای پهپادی و دفاعی ایران و ونزوئلا را تهدید قلمداد میکند که این تعاملات در چارچوب معاهدات دوجانبه و بر اساس حق حاکمیت ملی دو کشور برای ارتقای توان دفاعی انجام میشود. این ادعا در حالی مطرح میشود که آمریکا خود بزرگترین صادرکننده تسلیحات و پهپادهای تهاجمی به متحدانش در سراسر جهان است و اما تعاملات مشابه میان کشورهای مستقل را برنمیتابد.
منبع: سایت خزانهداری آمریکا