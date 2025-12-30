آمریکا با متهم کردن یک شرکت ونزوئلایی به مونتاژ پهپاد‌های ایرانی، دور جدیدی از تحریم‌های غیرقانونی را علیه شبکه همکاری‌های دفاعی دو کشور وضع کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی خصمانه، ۱۰ فرد و نهاد مستقر در ایران و ونزوئلا را هدف تحریم قرار داد. واشنگتن مدعی است این اشخاص در زنجیره تامین و تبادل فناوری پهپاد‌های ایرانی به ونزوئلا نقش داشته‌اند.

«جان کی هرلی»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا طبق معمول در بیانیه‌ای با تکرار مواضع خصمانه مدعی شد که واشنگتن قصد دارد مانع از آنچه «اشاعه تسلیحات توسط ایران و ونزوئلا» خواند، شود. او اعلام کرد که هدف این تحریم‌ها قطع دسترسی مجتمع‌های نظامی-صنعتی ایران به سیستم مالی آمریکاست.

آمریکا ادعا کرد که این تحریم‌ها در راستای بازگرداندن یک‌جانبه تحریم‌های سازمان ملل (مورخ سپتامبر ۲۰۲۵) وضع شده و مدعی است برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران امنیت پرسنل آمریکا در منطقه و کشتیرانی در دریای سرخ را تهدید می‌کند. از سویی دیگر واشنگتن در این بیانیه، همکاری‌های متعارف نظامی میان ایران و ونزوئلا را تهدیدی برای منافع خود در نیم‌کره غربی قلمداد کرده است.

بخش عمده این بیانیه به فعالیت‌های شرکت ونزوئلایی EANSA اختصاص دارد. آمریکا مدعی است: ۱. این شرکت مسئولیت مونتاژ و نگهداری پهپاد‌های سری «مهاجر» ایران را بر عهده دارد که در ونزوئلا با نام تجاری ANSU بازطراحی شده‌اند، ۲. ادعا شده است که پهپاد‌های «مهاجر-۶» با ارزش میلیون‌ها دلار از طریق این شرکت خریداری شده و مدل‌های ANSU-۱۰۰ توانایی شلیک بمب‌های هدایت‌شونده «قائم» را دارند و ۳. خوزه خسوس اوردانتا، رئیس این شرکت، متهم شده است که هماهنگی‌های لازم را میان نیرو‌های مسلح دو کشور برای تولید بومی این پهپاد‌ها در خاک ونزوئلا انجام داده است.

دولت آمریکا در حالی همکاری‌های پهپادی و دفاعی ایران و ونزوئلا را تهدید قلمداد می‌کند که این تعاملات در چارچوب معاهدات دوجانبه و بر اساس حق حاکمیت ملی دو کشور برای ارتقای توان دفاعی انجام می‌شود. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آمریکا خود بزرگترین صادرکننده تسلیحات و پهپادهای تهاجمی به متحدانش در سراسر جهان است و اما تعاملات مشابه میان کشورهای مستقل را برنمی‌تابد.

منبع: سایت خزانه‌داری آمریکا

برچسب ها: ایران و ونزوئلا ، ونزوئلا و آمریکا ، تحریم ایران
خبرهای مرتبط
ادعای جدید واشنگتن درباره تحریم ناوگان نفتی ایران
واکنش ونزوئلا به تحریم‌های جدید آمریکا
کانادا از اعمال تحریم‌هایی علیه چهار مقام ایرانی خبر داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
یکی بیاد ترامپ رو ترور کنه
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
چرا یه پاسخ قاطع و دندان شکن به این ترامپ نمی دهید؟بخدا خسته شدیم هر دفعه میاد میگه ایران نباید این موارد رو داشته باشه
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
ترامپ باید پنتاگون راهم تحریم بکند چون آنها پهبادهای شاهد را میسازند
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۰۹ دی ۱۴۰۴
کفگیر ترامپ کلان سن و خودشیفته به ته دیگ رسیده
از روی ناچاری و ناامیدی روی به هر عمل خبیث و شیطانی
روی میاورد
بعد ترامپ عجوز .عاشق اینه که چرندیاتش
سر خط اخبار باشه ..دورغگوترین انسان نماست
۵
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ما هنوز هم ترامپ جنایتکار را به رسمیت نمی شناسیم
۲۱:۰۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
ما هنوز هم ترامپ جنایتکار را به رسمیت نمی شناسیم
۵
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا، اروپا، ناتو و اسرائیل عامل ناامنی عراق و
۲۰:۴۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
آمریکا، اروپا، ناتو و اسرائیل عامل ناامنی عراق و منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستند
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
پاسخ رزمنده ایرانی به ترامپ: هر تجاوزی با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اروپا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
۴
۴
پاسخ دادن
آمریکا ۱۰ فرد و نهاد را به بهانه همکاری ایران و ونزوئلا تحریم کرد
سنتکام نتایج عملیات‌های خود علیه داعش را اعلام کرد
روسیه نگرانی عمیق خود را از تهدیدات اسرائیل علیه ایران ابراز کرد
تیراندازی سنگین در پایتخت سوریه+ فیلم
پخش یک موسیقی مرموز از رادیوی روز قیامت روسیه
امارات برخلاف اولتیماتوم ریاض بر طبل جنگ در یمن می‌کوبد
تعطیلی موقت مرز‌های سوریه و ترکیه
گزارش تکان‌دهنده از وضعیت اسرای فلسطینی در سال ۲۰۲۵
هشدار ۱۰ کشور غربی نسبت به اوضاع فاجعه‌بار غزه
تلاش زلنسکی برای کشاندن نیرو‌های آمریکایی به خاک اوکراین
آخرین اخبار
روسیه نگرانی عمیق خود را از تهدیدات اسرائیل علیه ایران ابراز کرد
تعطیلی موقت مرز‌های سوریه و ترکیه
هشدار ۱۰ کشور غربی نسبت به اوضاع فاجعه‌بار غزه
تلاش زلنسکی برای کشاندن نیرو‌های آمریکایی به خاک اوکراین
تیراندازی سنگین در پایتخت سوریه+ فیلم
پخش یک موسیقی مرموز از رادیوی روز قیامت روسیه
امارات برخلاف اولتیماتوم ریاض بر طبل جنگ در یمن می‌کوبد
آمریکا ۱۰ فرد و نهاد را به بهانه همکاری ایران و ونزوئلا تحریم کرد
سنتکام نتایج عملیات‌های خود علیه داعش را اعلام کرد
گزارش تکان‌دهنده از وضعیت اسرای فلسطینی در سال ۲۰۲۵
بازداشت ۴ عضو داعش به اتهام اقدام برای حملات انتحاری در ترکیه
دستور تخلیه ۱۴ روستا اوکراین در نزدیکی مرز با بلاروس
جنگ بیانیه‌ها؛ امارات اتهام عربستان را «مستهجن» خواند!
«مرگ تدریجی» بیماران سرطانی در غزه
اولتیماتوم بی‌سابقه ریاض به ابوظبی برای خروج از یمن
کرملین: پس از حملهٔ پهپادی، موضع روسیه درباره اوکراین سخت‌تر می‌شود
واکنش روسیه به تهدیدات ترامپ علیه ایران
نمایش قدرت بلاروس با رونمایی از موشک‌های مافوق صوت «اورشنیک» روسیه
ترامپ با وجود مخالفت اسرائیل همچنان فروش جنگنده به ترکیه اصرار دارد
هرتزوگ ادعای ترامپ درباره بخشش نتانیاهو را تکذیب کرد
تحلیل: آیا صلح در اوکراین پس از مذاکرات ترامپ-زلنسکی نزدیک‌تر شده است؟
انصارالله: حضور اسرائیلی‌ها در سومالی‌لند یک هدف مشروع است
شیخ نعیم قاسم: علامه مصباح یزدی «صاحب اندیشه اصیل» بود
زلنسکی: ضمانت‌های امنیتی آمریکا برای ۱۵ سال تعیین شده است
چهار عامل اصلی که در سال ۲۰۲۶ بر جنگ غزه اثرگذار خواهد بود
کاهش قابل توجه صادرات تسلیحات آلمان به اوکراین
ژئوپلتیک جدید انرژی توان ایران را احیا می‌کند
حمله به اقامتگاه پوتین و واکنش سیاستمداران روس
عربستان پس از ورود محموله تسلیحاتی به یمن، از انجام حملات هوایی خبر داد
سیا پشت حمله به تأسیسات بندری ونزوئلا