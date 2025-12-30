مشاور رئیس‌جمهور گفت: بخش خصوصی ستون فقرات اقتصاد کشور و عامل اصلی تاب‌آوری ایران در برابر جنگ نابرابر اقتصادی است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه پودات - معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه در نشست مشترک با فعالان اقتصادی استان هرمزگان که در اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: فعالان اقتصادی فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی و تحریم‌های تحمیلی هستند و اگر امروز چرخ اقتصاد کشور می‌چرخد، حاصل تلاش شبانه‌روزی همین بخش است.

 وی با بیان اینکه «ایران زخم می‌خورد، اما خم نمی‌شود»، افزود:دولت چهاردهم اعتقاد دارد که عبور از شرایط سخت اقتصادی تنها با همراهی بخش خصوصی ممکن است و رویکرد اصلی دولت، حرکت در کنار مردم، با مردم و برای مردم است.

مشاور رئیس‌جمهور با قدردانی از اتاق بازرگانی هرمزگان برای میزبانی این نشست تصریح کرد: گفت‌وگوی صریح و شفاف، مهم‌ترین ابزار حل مسائل اقتصادی کشور است و چنین نشست‌هایی می‌تواند فاصله میان دولت و فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

آقاپور علیشاهی با اشاره به نگاه ویژه دولت به استان‌های ساحلی و اقتصاد دریا‌محور گفت: رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به استان‌های همجوار دریا دارد و معتقد است توسعه اقتصادی کشور باید با محوریت دریا و ظرفیت‌های سواحل جنوبی دنبال شود.

وی ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی، ارز و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را از چالش‌های به‌جامانده از گذشته دانست و افزود: دولت چهاردهم بانی این مشکلات نبوده، اما خود را مسئول حل آن‌ها می‌داند و تلاش دارد با ایجاد تعادل و کاهش اختلاف‌ها، شرایط را برای فعالیت فعالان اقتصادی تسهیل کند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی از فعالان اقتصادی استان خواست یک کمیته ارتباطی مشخص برای پیگیری مطالبات تشکیل دهند و گفت: بخشی از مشکلات در بازه کوتاه‌مدت ۱۰ تا ۱۵ روزه و بخش دیگر در بازه دو تا سه ماهه قابل حل است و پیگیری مستقیم از سوی دفتر مشاور رئیس‌جمهور انجام خواهد شد.

آقاپور علیشاهی همچنین به موضوعاتی نظیر تامین و تخصیص ارز، مشکلات صادرات، افزایش تعرفه‌ها، مجوز خطوط تولید، مشکلات کانتینرهای خالی، صادرات محصولات کشاورزی از جمله میگو و خرما و مسائل مربوط به مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: برای هر یک از این موضوعات راهکارهای عملی وجود دارد و لازم است فعالان اقتصادی پیشنهادهای اجرایی خود را به‌صورت مکتوب ارائه دهند.

وی بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی جنوب کشور تأکید کرد و افزود: صنایع تبدیلی و دانش‌بنیان می‌توانند موتور محرک اقتصاد استان‌های جنوبی باشند.

مشاور رئیس‌جمهور در پایان با پیشنهاد تدوین «تقویم اقتصادی استان» خاطرنشان کرد: این تقویم باید شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشد تا هم سرمایه‌گذاران با شفافیت تصمیم‌گیری کنند و هم دستگاه‌های اجرایی پاسخگو باشند.

برچسب ها: اتاق بازرگانی ، بندرعباس ، مشاوررییس جمهور ، فعالین اقتصادی
خبرهای مرتبط
اتاق بازرگانی بندرعباس هم خواستار تفویض اختیار استانداران شد
آغاز به کار سامانه دایرکتوری فعالان اقتصادی کرمانشاه
استاندار البرز مطرح کرد؛
نمایشگاه بین المللی البرز باید در زمان مقرر راه اندازی شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بخش خصوصی ایران را در جنگ اقتصادی سرپا نگه داشته است
بی‌توجهی به سوخت یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی، گردشگری و صادرات را زمین‌گیر کرده است
برد و باخت نمایندگان هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور
آخرین اخبار
بی‌توجهی به سوخت یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی، گردشگری و صادرات را زمین‌گیر کرده است
برد و باخت نمایندگان هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور
بخش خصوصی ایران را در جنگ اقتصادی سرپا نگه داشته است
آبخیزداری؛ سپر مؤثر مهار سیلاب و تقویت منابع آبی بستک
ناپایداری شدید دریایی در هرمزگان؛ تردد شناورها محدود شد