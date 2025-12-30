باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه پودات - معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، روز سهشنبه نهم دیماه در نشست مشترک با فعالان اقتصادی استان هرمزگان که در اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: فعالان اقتصادی فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی و تحریمهای تحمیلی هستند و اگر امروز چرخ اقتصاد کشور میچرخد، حاصل تلاش شبانهروزی همین بخش است.
وی با بیان اینکه «ایران زخم میخورد، اما خم نمیشود»، افزود:دولت چهاردهم اعتقاد دارد که عبور از شرایط سخت اقتصادی تنها با همراهی بخش خصوصی ممکن است و رویکرد اصلی دولت، حرکت در کنار مردم، با مردم و برای مردم است.
مشاور رئیسجمهور با قدردانی از اتاق بازرگانی هرمزگان برای میزبانی این نشست تصریح کرد: گفتوگوی صریح و شفاف، مهمترین ابزار حل مسائل اقتصادی کشور است و چنین نشستهایی میتواند فاصله میان دولت و فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
آقاپور علیشاهی با اشاره به نگاه ویژه دولت به استانهای ساحلی و اقتصاد دریامحور گفت: رئیسجمهور توجه ویژهای به استانهای همجوار دریا دارد و معتقد است توسعه اقتصادی کشور باید با محوریت دریا و ظرفیتهای سواحل جنوبی دنبال شود.
وی ناترازیهای موجود در حوزه انرژی، ارز و سیاستگذاریهای اقتصادی را از چالشهای بهجامانده از گذشته دانست و افزود: دولت چهاردهم بانی این مشکلات نبوده، اما خود را مسئول حل آنها میداند و تلاش دارد با ایجاد تعادل و کاهش اختلافها، شرایط را برای فعالیت فعالان اقتصادی تسهیل کند.
مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی از فعالان اقتصادی استان خواست یک کمیته ارتباطی مشخص برای پیگیری مطالبات تشکیل دهند و گفت: بخشی از مشکلات در بازه کوتاهمدت ۱۰ تا ۱۵ روزه و بخش دیگر در بازه دو تا سه ماهه قابل حل است و پیگیری مستقیم از سوی دفتر مشاور رئیسجمهور انجام خواهد شد.
آقاپور علیشاهی همچنین به موضوعاتی نظیر تامین و تخصیص ارز، مشکلات صادرات، افزایش تعرفهها، مجوز خطوط تولید، مشکلات کانتینرهای خالی، صادرات محصولات کشاورزی از جمله میگو و خرما و مسائل مربوط به مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: برای هر یک از این موضوعات راهکارهای عملی وجود دارد و لازم است فعالان اقتصادی پیشنهادهای اجرایی خود را بهصورت مکتوب ارائه دهند.
وی بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و ایجاد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی جنوب کشور تأکید کرد و افزود: صنایع تبدیلی و دانشبنیان میتوانند موتور محرک اقتصاد استانهای جنوبی باشند.
مشاور رئیسجمهور در پایان با پیشنهاد تدوین «تقویم اقتصادی استان» خاطرنشان کرد: این تقویم باید شامل برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و فرصتهای سرمایهگذاری باشد تا هم سرمایهگذاران با شفافیت تصمیمگیری کنند و هم دستگاههای اجرایی پاسخگو باشند.