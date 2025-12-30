باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -تیم فولاد هرمزگان عصر امروز در سالن فجر بندرعباس با نتیجه ۴بر ۱ مقابل مهمان خود بهشتی سازه گرگان به برتری دست یافت.
حمیدرضا رحیمی ؛ امیرحسین زینعلی ؛ امیرحسین تقوی و کیانوش شیر پور گلزنان تیم فولاد هرمزگان در این دیدار بودند.
دیگر نماینده استان تیم پالایش نفت بندرعباس در دیداری خارج از خانه با نتیجه ۲ بر ۱ برابر میزبان خود تیم شهرداری ساوه شکست خورد.
امیرحمزه صدیق زاده تک تیم پالایش نفت بندرعباس به ثمر رساند.
با ثبت این نتایج تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۴ امتیاز در رده دهم و تیم فولادهرمزگان باکسب ۳۰ امتیاز ششم جدول رده بندی قرار گرفتند.
لیگ برتر فوتسال با شرکت ۱۴ تیم درحال برگزاری است.