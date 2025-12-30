تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان در هفته بیست ویکم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور برابر حریفان خود به باخت و برد دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -تیم فولاد هرمزگان عصر امروز در سالن فجر بندرعباس با نتیجه  ۴بر ۱ مقابل مهمان خود بهشتی سازه گرگان به برتری دست یافت.  

حمیدرضا رحیمی ؛ امیرحسین زینعلی ؛ امیرحسین تقوی و کیانوش شیر پور گلزنان تیم فولاد هرمزگان در این دیدار بودند.

دیگر نماینده استان تیم پالایش نفت  بندرعباس در دیداری خارج از خانه با نتیجه ۲ بر ۱ برابر میزبان خود تیم شهرداری ساوه شکست خورد.

امیرحمزه  صدیق زاده تک تیم پالایش نفت بندرعباس به ثمر رساند.

با ثبت این نتایج تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۴ امتیاز در رده دهم و تیم فولادهرمزگان باکسب  ۳۰ امتیاز ششم جدول رده بندی قرار گرفتند.

لیگ برتر فوتسال با شرکت ۱۴ تیم درحال برگزاری است.

برچسب ها: لیگ برتر فوتسال ، نمایندگان هرمزگان
خبرهای مرتبط
باخت نمایندگان هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور
فولاد هرمزگان برنده دربی هرمزگانی ها در لیگ برتر فوتسال
باخت و برد نمایندگان هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بخش خصوصی ایران را در جنگ اقتصادی سرپا نگه داشته است
بی‌توجهی به سوخت یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی، گردشگری و صادرات را زمین‌گیر کرده است
برد و باخت نمایندگان هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور
آخرین اخبار
بی‌توجهی به سوخت یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی، گردشگری و صادرات را زمین‌گیر کرده است
برد و باخت نمایندگان هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور
بخش خصوصی ایران را در جنگ اقتصادی سرپا نگه داشته است
آبخیزداری؛ سپر مؤثر مهار سیلاب و تقویت منابع آبی بستک
ناپایداری شدید دریایی در هرمزگان؛ تردد شناورها محدود شد