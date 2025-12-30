زلنسکی برخلاف اظهارات پیشین ترامپ مبنی بر عدم مداخله نظامی، مدعی شد که در حال رایزنی با او برای استقرار نیرو‌های آمریکایی در اوکراین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین مدعی شد که طرف اوکراینی در حال گفت‌و‌گو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره موضوع حضور نیرو‌های آمریکایی در اوکراین است؛ این در حالی است که واشنگتن پیش از این برای اعزام نیرو به این کشور ابراز تردید کرده بود.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ترامپ در اوت گذشته به‌طور علنی اعلام کرده بود که در دوران ریاست‌جمهوری او، هیچ نیروی آمریکایی در اوکراین حضور نخواهد داشت. با این حال، زلنسکی اظهار داشت: «صحبت درباره نیرو‌های آمریکایی است، بنابراین شخصِ واشنگتن در این باره تصمیم می‌گیرد. قطعا ما این موضوع را با رئیس‌جمهور ترامپ و نمایندگان ائتلاف داوطلب بحث می‌کنیم؛ این چیزی است که ما می‌خواهیم.»

در سپتامبر گذشته، نشستی تحت عنوان «ائتلاف داوطلبان» به ریاست کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در پاریس برگزار شد. پس از این نشست، مکرون اعلام کرد ۲۶ کشور آمادگی خود را برای اعزام «نیرو‌های بازدارنده» به اوکراین پس از برقراری آتش‌بس اعلام کرده‌اند.

از سویی دیگر وزارت امور خارجه روسیه پیش‌تر اعلام کرده است که هرگونه سناریوی شامل استقرار نیرو‌های ناتو در اوکراین برای روسیه کاملا غیرقابل‌قبول است و خطر تنشی خطرناک را به همراه دارد. مسکو اظهارات مقامات انگلیسی و اروپایی درباره احتمال اعزام نیرو به اوکراین را تحریکی برای تداوم درگیری‌ها توصیف کرده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
خبرهای مرتبط
دستور تخلیه ۱۴ روستا اوکراین در نزدیکی مرز با بلاروس
پخش یک موسیقی مرموز از رادیوی روز قیامت روسیه
بررسی آنچه در فلوریدا اتفاق افتاد؛
دیداری برای هیچ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا ۱۰ فرد و نهاد را به بهانه همکاری ایران و ونزوئلا تحریم کرد
سنتکام نتایج عملیات‌های خود علیه داعش را اعلام کرد
روسیه نگرانی عمیق خود را از تهدیدات اسرائیل علیه ایران ابراز کرد
تیراندازی سنگین در پایتخت سوریه+ فیلم
پخش یک موسیقی مرموز از رادیوی روز قیامت روسیه
امارات برخلاف اولتیماتوم ریاض بر طبل جنگ در یمن می‌کوبد
تعطیلی موقت مرز‌های سوریه و ترکیه
گزارش تکان‌دهنده از وضعیت اسرای فلسطینی در سال ۲۰۲۵
هشدار ۱۰ کشور غربی نسبت به اوضاع فاجعه‌بار غزه
تلاش زلنسکی برای کشاندن نیرو‌های آمریکایی به خاک اوکراین
آخرین اخبار
روسیه نگرانی عمیق خود را از تهدیدات اسرائیل علیه ایران ابراز کرد
تعطیلی موقت مرز‌های سوریه و ترکیه
هشدار ۱۰ کشور غربی نسبت به اوضاع فاجعه‌بار غزه
تلاش زلنسکی برای کشاندن نیرو‌های آمریکایی به خاک اوکراین
تیراندازی سنگین در پایتخت سوریه+ فیلم
پخش یک موسیقی مرموز از رادیوی روز قیامت روسیه
امارات برخلاف اولتیماتوم ریاض بر طبل جنگ در یمن می‌کوبد
آمریکا ۱۰ فرد و نهاد را به بهانه همکاری ایران و ونزوئلا تحریم کرد
سنتکام نتایج عملیات‌های خود علیه داعش را اعلام کرد
گزارش تکان‌دهنده از وضعیت اسرای فلسطینی در سال ۲۰۲۵
بازداشت ۴ عضو داعش به اتهام اقدام برای حملات انتحاری در ترکیه
دستور تخلیه ۱۴ روستا اوکراین در نزدیکی مرز با بلاروس
جنگ بیانیه‌ها؛ امارات اتهام عربستان را «مستهجن» خواند!
«مرگ تدریجی» بیماران سرطانی در غزه
اولتیماتوم بی‌سابقه ریاض به ابوظبی برای خروج از یمن
کرملین: پس از حملهٔ پهپادی، موضع روسیه درباره اوکراین سخت‌تر می‌شود
واکنش روسیه به تهدیدات ترامپ علیه ایران
نمایش قدرت بلاروس با رونمایی از موشک‌های مافوق صوت «اورشنیک» روسیه
ترامپ با وجود مخالفت اسرائیل همچنان فروش جنگنده به ترکیه اصرار دارد
هرتزوگ ادعای ترامپ درباره بخشش نتانیاهو را تکذیب کرد
تحلیل: آیا صلح در اوکراین پس از مذاکرات ترامپ-زلنسکی نزدیک‌تر شده است؟
انصارالله: حضور اسرائیلی‌ها در سومالی‌لند یک هدف مشروع است
شیخ نعیم قاسم: علامه مصباح یزدی «صاحب اندیشه اصیل» بود
زلنسکی: ضمانت‌های امنیتی آمریکا برای ۱۵ سال تعیین شده است
چهار عامل اصلی که در سال ۲۰۲۶ بر جنگ غزه اثرگذار خواهد بود
کاهش قابل توجه صادرات تسلیحات آلمان به اوکراین
ژئوپلتیک جدید انرژی توان ایران را احیا می‌کند
حمله به اقامتگاه پوتین و واکنش سیاستمداران روس
عربستان پس از ورود محموله تسلیحاتی به یمن، از انجام حملات هوایی خبر داد
سیا پشت حمله به تأسیسات بندری ونزوئلا