باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین مدعی شد که طرف اوکراینی در حال گفتوگو با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره موضوع حضور نیروهای آمریکایی در اوکراین است؛ این در حالی است که واشنگتن پیش از این برای اعزام نیرو به این کشور ابراز تردید کرده بود.
این ادعا در حالی مطرح میشود که ترامپ در اوت گذشته بهطور علنی اعلام کرده بود که در دوران ریاستجمهوری او، هیچ نیروی آمریکایی در اوکراین حضور نخواهد داشت. با این حال، زلنسکی اظهار داشت: «صحبت درباره نیروهای آمریکایی است، بنابراین شخصِ واشنگتن در این باره تصمیم میگیرد. قطعا ما این موضوع را با رئیسجمهور ترامپ و نمایندگان ائتلاف داوطلب بحث میکنیم؛ این چیزی است که ما میخواهیم.»
در سپتامبر گذشته، نشستی تحت عنوان «ائتلاف داوطلبان» به ریاست کر استارمر، نخستوزیر انگلیس و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در پاریس برگزار شد. پس از این نشست، مکرون اعلام کرد ۲۶ کشور آمادگی خود را برای اعزام «نیروهای بازدارنده» به اوکراین پس از برقراری آتشبس اعلام کردهاند.
از سویی دیگر وزارت امور خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده است که هرگونه سناریوی شامل استقرار نیروهای ناتو در اوکراین برای روسیه کاملا غیرقابلقبول است و خطر تنشی خطرناک را به همراه دارد. مسکو اظهارات مقامات انگلیسی و اروپایی درباره احتمال اعزام نیرو به اوکراین را تحریکی برای تداوم درگیریها توصیف کرده است.
منبع: آر تی