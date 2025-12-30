معاون امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به افزایش مصرف گاز در روزهای سرد اخیر، از مردم خواست با مدیریت مصرف، صنعت گاز کشور را در عبور از این شرایط همراهی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هوشنگ صیدالی، معاون امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه طی روزهای اخیر شاهد افت چند درجهای دما در کشور بودهایم، گفت: با کاهش دما، بهطور طبیعی مصرف گاز بهویژه در بخش خانگی و صنایع جزء تجاری افزایش مییابد.
وی افزود: مصرف گاز کشور روز گذشته به حدود ۶۳۹.۴ میلیون مترمکعب رسید و پیشبینی میشود این میزان امروز به ۶۴۵ میلیون مترمکعب برسد.
او بیان کرد:همچنین برآوردها نشان میدهد که مصرف گاز در روزهای آینده و طی فردا و پسفردا به حدود تا ۶۹۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.
صیدالی با تأکید بر اینکه افزایش مصرف، شرایط تأمین گاز را دشوارتر میکند، تصریح کرد: انتظار ما این است که مردم با رعایت الگوی مصرف، ما را در مدیریت این شرایط همراهی کنند.
وی ادامه داد:همچنین با توجه به سردی هوا، احتمال تعطیلی برخی استانها وجود دارد و از همکاران خود در دستگاههای دولتی و اداری درخواست میکنم در زمان تعطیلی، حتماً نسبت به خاموش بودن وسایل گازسوز دقت لازم را داشته باشند.
معاون امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: بررسیها و نمودارهای موجود نشان میدهد که ارتباط مستقیمی بین کاهش دما و افزایش مصرف گاز وجود دارد و در صورت عدم رعایت مصرف، حتی با تعطیلی برخی استانها نیز با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
وی با درخواست از شهروندان گفت: از مردم عزیز تقاضا داریم مصرف گاز را بهویژه در بخش خانگی مدیریت کنند. همچنین از واحدهای پذیرایی، رستورانها و اماکن تفریحی درخواست میشود از استفاده از وسایل گرماتاب خودداری کنند، چراکه این موضوع بهصورت مستمر توسط همکاران ما رصد میشود و در صورت عدم رعایت، قطع گاز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
صیدالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۰ درصد مصرف گاز کشور در بخش صنایع و حدود ۱۳ درصد در بخش نیروگاهی است و در صورتی که مصرف بخش خانگی افزایش یابد، ناچار به اعمال محدودیتهای بیشتر در این بخشها خواهیم بود که این موضوع به صلاح کشور نیست.
وی در پایان تأکید کرد: عبور از این شرایط سرمایی تنها با همکاری و همراهی مردم در سراسر کشور و مدیریت مصرف در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء امکانپذیر خواهد بود.