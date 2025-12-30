مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در آذربایجان شرقی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - آیین باشکوه بزرگداشت حماسه ۹ دی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در آذربایجان شرقی برگزار شد.

 

 

 

گرامیداشت حماسه ۹ دی در آذربایجان شرقی

 

گرامیداشت حماسه ۹ دی در آذربایجان شرقی

 

گرامیداشت حماسه ۹ دی در آذربایجان شرقی

 

گرامیداشت حماسه ۹ دی در آذربایجان شرقی

برچسب ها: روز بصیرت ، حماسه 9 دی
خبرهای مرتبط
برگزاری اجتماع بزرگ مردم اهر
حماسه 9 دی نقطه عطفی برای ایجاد وحدت و بصیرت دینی بود
ملت بصیر ایران اسلامی با حماسه 9 دی بساط فتنه را برچیدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گرامیداشت حماسه ۹ دی در آذربایجان شرقی
اگر هر فعالیت اقتصادی، پشتوانه علم روز را نداشته باشد محکوم به شکست است
تأکیدفرماندار بناب بر تأمین آب، حفظ زیرساخت‌ها و مشارکت جوامع محلی
آخرین اخبار
گرامیداشت حماسه ۹ دی در آذربایجان شرقی
اگر هر فعالیت اقتصادی، پشتوانه علم روز را نداشته باشد محکوم به شکست است
تأکیدفرماندار بناب بر تأمین آب، حفظ زیرساخت‌ها و مشارکت جوامع محلی
تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی آذربایجان شرقی
نجات جان خانواده هشترودی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن