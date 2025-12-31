یک شرکت دانش‌بنیان موفق شده است دقت و حساسیت تشخیص زودهنگام سرطان سینه را افزایش دهد و هم‌زمان از ارجاعات غیرضروری بیماران برای بررسی‌های تکمیلی بکاهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی -  یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی با تکیه بر هوش مصنوعی بومی، گامی مؤثر در تشخیص زودهنگام و دقیق‌تر سرطان سینه برداشته و توانسته است دقت بررسی تصاویر ماموگرافی را به‌طور محسوسی افزایش دهد.

مهران عرب احمدی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان و متخصص رادیولوژی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این سامانه هوش مصنوعی با آموزش بر پایه حدود ۴۰۰ هزار تصویر ماموگرافی بومی طراحی شده و قادر است بر اساس تصاویر هر فرد، درصد خطر ابتلا به سرطان سینه را پیش‌بینی کرده و محل احتمالی توده سرطانی را مشخص و علامت‌گذاری کند.

به گفته او، استفاده از این سامانه موجب افزایش حدود ۲۰ درصدی حساسیت و دقت تشخیص توده‌های سرطانی در تصاویر ماموگرافی شده است.

وی با اشاره به اینکه ماموگرافی اصلی‌ترین روش غربالگری سرطان سینه به شمار می‌رود و انجام سالانه آن برای زنان بالای ۴۰ سال توصیه می‌شود، توضیح داد که در گذشته تشخیص توده‌ها اغلب به اندازه قابل مشاهده آنها در تصویر، کیفیت دستگاه تصویربرداری و حتی مانیتور پزشک وابسته بود و همین عوامل می‌توانست دقت تشخیص را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان افزود:  به‌کارگیری هوش مصنوعی در کنار نظر متخصص رادیولوژی، باعث کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مراجعات و ارجاعات غیرضروری پس از انجام ماموگرافی شده است. به این ترتیب، پزشک با ضریب اطمینان بالاتری می‌تواند گزارش نهایی را ارائه دهد و تنها در موارد ضروری، بیمار را به بررسی‌های تکمیلی ارجاع دهد.

به گفته عرب احمدی، نتیجه نهایی این فرایند تشخیص سرطان سینه در مراحل بسیار اولیه است؛ مراحلی که هنوز سایر ارگان‌ها درگیر نشده‌اند و بیماری پیش از متاستاز شناسایی می‌شود. این دستاورد می‌تواند نقش مهمی در افزایش شانس درمان و کاهش عوارض جسمی و روانی بیماران ایفا کند.

