طلسم ناکامی‌های ۶ تیم بزرگ لیگ برتر مقابل استون‌ویلا بالاخره به پایان رسید آن هم در شبی که چلسی و منچستریونایتد متوقف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - هفته نوزدهم لیگ برتر انگلیس، دیروز با برگزاری ۶ دیدار آغاز شد که در مهمترین مسابقه، آرسنال در لندن ۴-۱ استون ویلا رو در هم کوبید و به روند ۱۱ پیروزی متوالی شاگردان امری پایان داد. جایی که آنها علیرغم نمایش نه‌چندان خوب در نیمه اول، با یک طوفان ۴۵ دقیقه‌ای در نیمه دوم موفق شدند ۴ گل به ثمر رساندند و به راحتی از سد استون ویلا که خود یکی از مدعیان قهرمانی لیگ برتر است، بگذرند. تنها سه دقیقه پس از آغاز نیمه دوم گابریل قفل بازی را به سبک کلاسیک خود یعنی روی ارسال کرنر شکست. آرسنال با این گل به آمار ۱۷ گل زده از روی ضربات کرنر در رقابت‌های لیگ برتر در سال تقویمی ۲۰۲۵ رسید که از این لحاظ فقط از منچستریونایتد سال ۲۰۱۲ که ۱۸ گل زده بود، در طول تاریخ لیگ برتر آمار کمتری دارد.

پس از این گل، موتور آرسنال روشن شد؛ زوبیمندی بلافاصله گل دوم را به ثمر رساند و سپس شلیک تروسار که پس از وقفه‌ای طولانی توسط VAR تایید شد، تیر خلاصی بر پیکر ویلا بود. آتش‌بازی آرسنال با گلزنی گابریل ژسوس، تنها یک دقیقه پس از ورودش به زمین، ادامه یافت. در ثانیه‌های پایانی و در وقت‌های تلف‌شده، واتکینز موفق شد یکی از گل‌ها را جبران کند تا کمی از سنگینی شکست بکاهد. آرسنال با این برد ۴۵ امتیازی شد و تونست تا حد زیادی استون ویلای رده سومی و ۳۹ امتیازی را از جمع مدعیان قهرمانی فعلا خارج کند. منچسترسیتی با یک بازی کمتر و ۵ امتیاز کمتر نسبت به توپچی‌ها در رتبه دوم است.

برخلاف بازی آرسنال و استون ویلا که نیمه دوم جذابی داشت و هر ۵ گل در این نیمه به ثمر رسید، در بازی چلسی و بورنموث، فقط نیمه نخست جذاب بود و هر ۴ گل مسابقه در این نیمه زده شد. دیداری که در نهایت با تساوی ۲-۲ در استمفوردبریج به پایان رسید. مهمان خیلی زود و در دقیقه ۶ روی یک اوت دستی و ضربه نهایی دیوید بروکس به گل رسید، در ادامه استوائو برای چلسی پنالتی گرفت و کول پالمر بازی را مساوی کرد، شیر‌های لندن در دقیقه ۲۳ کامبک زدند با گل انزو فرناندز پیش افتادند، اما باز هم روی همان سناریوی قبلی گل خوردند یعنی پرتاب یک اوت دستی. این بار جاستین کلایورت از آشفتگی خحط دفاع چلسی استفاده کرد و هنوز بازی به دقیقه ۳۰ هم نرسیده بود، چهارمین گل مسابقه را هم زد. ۶۰ دقیقه بعدی این مسابقه برخلاف ۳۰ دقیقه اول اتفاق خاصی نیفتاد تا چلسی سال ۲۰۲۵ را با یک تساوی ناامید کننده به پایان برساند. شاگردان مارسکا با این تساوی ۳۰ امتیازی شدند و فعلا در رتبه پنجم جدول باقی ماندند.

منچستریونایتد در اولدترافورد نتوانست از فرصت توقف چلسی برای پیشی گرفتن از این تیم در جدول استفاده کند و با تساوی ۱-۱ مقابل وولوز قعرنشین متوقف شد. یونایتد در این بازی ابتدا توسط یوشوا زیرکزی به گل اول رسید، اما ولورهمپتون در همان نیمه اول گل را با ضربه لادیسلاو کرچی جبران کرد. شاگردان آموریم هم مثل چلسی ۳۰ امتیازی شدند و پشت سر این تیم در رتبه ششمند. ولورهمپتون هم تنها سومین امتیازش را کسب کرد. این تیم در پایان نیم فصل اول هیچ بردی به دست نیاورد و تنها سه بار مساوی کرده و بقیه را باخته.

در سایر دیدار‌های دیروز لیگ جزیره، نیوکاسل سه بر یک برنلی رو شکست داد، اورتون با دو گل از سد میزبانش ناتینگهام فارست گذشت و جدال وستهم و براتون با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، آرسنال
