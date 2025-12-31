باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -ندا ساعدی زن کارآفرین روستایی تولید پودر جوانه گندم را از هشت سال پیش آغاز کرده و به خاطر تلاش مضاعف به صورت مستمر به عنوان زن کارآفرین روستایی در سطح محلی معرفی شده است.

وی علاوه بر تولید سالانه ۴۰ تن پودر جوانه گندم ،پودر جوانه عدس، ماش و جو را نیز تولید می‌کند.

ساعدی از این طریق برای شش نفر شغل ایجاد کرده است.

هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت:این بانوی کارآفرین برای محصولات خود نشان سیب سلامت، گواهی استاندارد و نشان تجاری دریافت کرده است.

خرسندی افزود: ساعدی چندین بار به عنوان جوان کارآفرین روستایی کشور، نمونه مشاغل خانگی کشور و کارآفرین نمونه فرآوری محصولات کشاورزی معرفی شده است.

وی اضافه کرد: این بانوی کارآفرین با ایجـاد انگیـزه الهام بخشـ زنـان دیگـر در جامعـه بـرای ورود بـه عرصـه کارآفرینـی و کسـب و کاربوده است.