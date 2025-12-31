بانوی کارآفرین مراغه‌ای با تولید پودر جوانه گندم و دیگر محصولات زراعی زمینه اشتغال را برای بانوان دیگر فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -ندا ساعدی زن کارآفرین روستایی تولید پودر جوانه گندم را از هشت سال پیش آغاز کرده و به خاطر تلاش مضاعف به صورت مستمر به عنوان زن کارآفرین روستایی در سطح محلی معرفی شده است.

وی علاوه بر تولید سالانه ۴۰ تن پودر جوانه گندم ،پودر جوانه عدس، ماش و جو را نیز تولید می‌کند.

 ساعدی از این طریق برای شش نفر شغل ایجاد کرده است.

هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت:این بانوی کارآفرین برای محصولات خود نشان سیب سلامت، گواهی استاندارد و نشان تجاری دریافت کرده است.

خرسندی افزود: ساعدی چندین بار به عنوان جوان کارآفرین روستایی کشور، نمونه مشاغل خانگی کشور و کارآفرین نمونه فرآوری محصولات کشاورزی معرفی شده است.

وی اضافه کرد: این بانوی کارآفرین با ایجـاد انگیـزه الهام بخشـ زنـان دیگـر در جامعـه بـرای ورود بـه عرصـه کارآفرینـی و کسـب و کاربوده است.

برچسب ها: جهادکشاورزی ، بانوی کارآفرین
خبرهای مرتبط
اشتغالزایی بانوی مراغه‌ای برای ۲۰ نفر
درآمدزایی بانوی مراغه ای با تولید صابون گیاهی
کارآفرینی زن و مرد نمی شناسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
طبیعت برفی لیلان
کارآفرینی بانوی مراغه ای با تولید پودر جوانه گندم