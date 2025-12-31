باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، اعلام کرد که کشورش «اقدامات قهری یکجانبه جدید اعمال شده توسط دولت آمریکا علیه ونزوئلا و ایران» را رد می‌کند.

رودریگز در توییتی در پلتفرم ایکس افزود که اقدامات آمریکا «با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد و هدف آن افزایش فشار و تشدید تجاوز علیه هر دو کشور است».

در همین راستا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در نامه‌ای به همتایان خود، خواستار محکومیت صریح و قاطع اظهارات تحریک‌آمیز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شد و مسئولیت مشترک جهانی برای محکوم کردن اقدامات آمریکا علیه ایران را به آنها یادآوری کرد.

عراقچی تهدیدات اخیر ترامپ علیه ایران را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد.

شایان ذکر است که شامگاه سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی خصمانه، ۱۰ فرد و نهاد مستقر در ایران و ونزوئلا را هدف تحریم قرار داد. واشنگتن مدعی است این اشخاص در زنجیره تامین و تبادل فناوری پهپاد‌های ایرانی به ونزوئلا نقش داشته‌اند.

«جان کی هرلی»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا طبق معمول در بیانیه‌ای با تکرار مواضع خصمانه مدعی شد که واشنگتن قصد دارد مانع از آنچه «اشاعه تسلیحات توسط ایران و ونزوئلا» خواند، شود. او اعلام کرد که هدف این تحریم‌ها قطع دسترسی مجتمع‌های نظامی-صنعتی ایران به سیستم مالی آمریکاست.

منبع: المیادین