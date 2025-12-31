وزیر امور خارجه کوبا تاکید کرد که اقدامات آمریکا علیه ایران و ونزوئلا نقض قوانین بین‌المللی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، اعلام کرد که کشورش «اقدامات قهری یکجانبه جدید اعمال شده توسط دولت آمریکا علیه ونزوئلا و ایران» را رد می‌کند.

رودریگز در توییتی در پلتفرم ایکس افزود که اقدامات آمریکا «با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد و هدف آن افزایش فشار و تشدید تجاوز علیه هر دو کشور است».

در همین راستا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در نامه‌ای به همتایان خود، خواستار محکومیت صریح و قاطع اظهارات تحریک‌آمیز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شد و مسئولیت مشترک جهانی برای محکوم کردن اقدامات آمریکا علیه ایران را به آنها یادآوری کرد.

عراقچی تهدیدات اخیر ترامپ علیه ایران را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد.

شایان ذکر است که شامگاه سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی خصمانه، ۱۰ فرد و نهاد مستقر در ایران و ونزوئلا را هدف تحریم قرار داد. واشنگتن مدعی است این اشخاص در زنجیره تامین و تبادل فناوری پهپاد‌های ایرانی به ونزوئلا نقش داشته‌اند.

«جان کی هرلی»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا طبق معمول در بیانیه‌ای با تکرار مواضع خصمانه مدعی شد که واشنگتن قصد دارد مانع از آنچه «اشاعه تسلیحات توسط ایران و ونزوئلا» خواند، شود. او اعلام کرد که هدف این تحریم‌ها قطع دسترسی مجتمع‌های نظامی-صنعتی ایران به سیستم مالی آمریکاست.

منبع: المیادین

برچسب ها: ایران و ونزوئلا ، تحریم ایران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۱۰ دی ۱۴۰۴
عَنْ اَبى عَبْدِاللّه ِ عليه السلام قالَ: اَقْرَبُ ما يَكُونُ الْعِبادُ اِلَى اللّه ِ عَزَّوَجَلَّ وَاَرْضى ما يَكُونُ عَنْهُمْ، اِذَا افْتَقَدُوا حُجَّةَ اللّه ِ، فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ، وَلَمْ يَعْلَمُوا بِمَكانِهِ، وَهُمْ فى ذلِكَ يَعْلَمُونَ اَنَّهَ لَمْ تَبْطُلْ حُجَّةُ اللّه ِ، فَعِنْدَها فَتَوَقَّعُوا الْفَرَجَ كُلَّ صَباحٍ وَ مَسآءٍ. [بحارالأنوار، ج 52، ص 145.]
امام صادق عليه السلام فرمود: نزديك ترين حالت بندگان به خدا و خشنودى او از آنها هنگامى است كه حجّت خدا در ميان آنها نباشد و براى آنها ظاهر نشود و آنها محـل او را ندانند. ولى در عين حال معتقد باشند كه حجّت خدا هست، در اين زمان شب و روز در انتظار فرج باشند.
۰
۰
پاسخ دادن
