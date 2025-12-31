عمیق شدن بحران بی خانمانی در انگلیس + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u0627\u0632 \u062a\u0639\u0645\u06cc\u0642 \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0628\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f. \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0628\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u06f1\u06f5 \u0633\u0627\u0644 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u06f1\u06f6\u06f4 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n