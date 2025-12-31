روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی و دستگیری یک تیم وابسته به گروه‌های تروریستی و معاند در شهرستان سراوان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد : پاسداران گمنام امام زمان (عج) در شهرستان سراوان ، یک تیم وابسته به گروه‌های تروریستی و معاند را شناسایی و دستگیر کردند.

در جریان ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت ۲، اعضای این تیم تروریستی که طی یک سال گذشته مسئولیت انجام اقدامات تروریستی متعددی در منطقه سراوان را بر عهده داشته است، با اجرای  اقدامات اطلاعاتی دقیق، شناسایی و دستگیر شدند.

در این اطلاعیه آمده است: بر اساس گزارش‌ها، افراد دستگیر شده به همکاری با گروهک‌های تروریستی و معاند و اقدام به طرح‌ریزی و اجرای عملیات ترور نیرو‌های حافظ امنیت در منطقه سراوان اعتراف کردند.

 

ناشناس
۱۱:۴۷ ۱۰ دی ۱۴۰۴
حیفه بیت المال را به گلوی کثیف اینها بریزی هر چه زودتر اعدامشان کنید تا جامعه از شر آنها راحت شود.
۱
۳
پاسخ دادن
