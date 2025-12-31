رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند احتمالا واشنگتن با محدودیت‌های مالی و زمانی برای حفظ گروه ضربت مستقر در دریای کارائیب روبه‌رو شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های آمریکایی امروز چهارشنبه گزارش دادند که واشنگتن ممکن است در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ونزوئلا، با محدودیت‌های هزینه و زمان برای حفظ گروه ضربت خود مستقر در دریای کارائیب مواجه شود.

نیویورک تایمز در این خصوص گزارش داد: «یکی از مشکلات بالقوه برای دولت، هزینه حفظ حضور نظامی گسترده در کارائیب است. ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد آر. فورد در ماه اکتبر به کارائیب اعزام شد و اگر پنتاگون استقرار آن را تمدید کند، تعمیرات لازم را به تاخیر می‌اندازد و بر روحیه خدمه تاثیر می‌گذارد.»

این روزنامه افزود که خدمه موظفند هفت ماه در دریا بمانند، در حالی که استقرار‌ها در زمان صلح معمولا از شش ماه تجاوز نمی‌کند.

شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیش از این از تخریب یک «تاسیسات بزرگ» در خاک ونزوئلا خبر داده بود، زیرا تنش‌ها بین دو کشور همچنان رو به افزایش بود.

آمریکا حضور نظامی خود در کارائیب را با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر توجیه می‌کند. در طول سپتامبر و اکتبر سال گذشته، نیرو‌های آمریکایی بار‌ها از قابلیت‌های نظامی خود برای منهدم کردن قایق‌هایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا استفاده کردند که به ادعای آنها در حال حمل مواد مخدر بودند.

در پایان ماه سپتامبر، ان‌بی‌سی نیوز گزارش داد که ارتش آمریکا در حال توسعه گزینه‌هایی برای حمله به قاچاقچیان مواد مخدر در ونزوئلا است.

در ۳ نوامبر، ترامپ اظهار داشت که معتقد است روز‌های قدرت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، به شماره افتاده است، در حالی که همزمان تاکید کرد که آمریکا قصد جنگ با ونزوئلا را ندارد.

در کاراکاس، این اقدامات تحریک‌آمیز با هدف بی‌ثبات کردن منطقه و نقض توافق‌نامه‌های بین‌المللی در مورد وضعیت غیرنظامی و عاری از سلاح هسته‌ای کارائیب تلقی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، خاطرنشان کرد که مسکو شاهد تشدید مداوم و سیستماتیک تنش‌ها پیرامون ونزوئلا، کشور دوست روسیه است و نگرانی ویژه خود را در مورد ماهیت یکجانبه این تصمیمات که تهدیدی برای ناوبری بین‌المللی است، ابراز کرد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: دریای کارائیب ، ونزوئلا و آمریکا
