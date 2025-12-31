براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون در شرایط قابل قبول قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ۷۴ و در شرایط قابل قبول قرار دارد.

میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۵۸ و در وضعیت قابل قبول قرار داشت؛ بنابراین آسمان پایتخت شبانه روز گذشته آبی شد.

از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت «پاک»، ۱۳۲ روز «قابل قبول»، ۱۲۲ روز «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۲۱ روز «ناسالم»، ۲ روز «بسیار ناسالم» و ۲ روز در شرایط «خطرناک» قرار داشت.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

