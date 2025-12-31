باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه و مدیر صندوق سرمایهگذاری مستقیم این کشور، اظهار داشت که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین بیهوده برای طولانیتر کردن درگیری در این کشور به فریبکاری متوسل میشود.
دمیتریف امروز چهارشنبه در پلتفرم «ایکس» نوشت: «زلنسکی در استفاده از ترفند و فریب برای طولانی کردن درگیری و به تاخیر انداختن امری اجتنابناپذیر شکست خورده است و این اقدام، بهای بسیار سنگینی برای اوکراین به همراه دارد.»
مسکو روز دوشنبه اعلام کرد که اوکراین در شب ۲۹ دسامبر، با استفاده از ۹۱ پهپاد، حملهای تروریستی به اقامتگاه ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در استان «نووگورود» انجام داده است. پدافند هوایی روسیه موفق شد تمامی این پهپادها را بدون برجای گذاشتن تلفات یا خسارات، رهگیری و منهدم کند.
روسیه اعلام کرده است که قصد ندارد از روند مذاکره با آمریکا در مورد حلوفصل بحران اوکراین کنارهگیری کند، اما در پی این حمله، موضع خود را در مذاکرات سختگیرانهتر خواهد کرد. از سویی دیگر رئیسجمهور اوکراین، این حمله را یک «دروغ محض» و سناریویی ساختگی توصیف کرد.
در همین راستا این حادثه در زمانی رخ داده که تلاشها برای برقراری آتشبس و مذاکرات صلح شدت گرفته است. روسیه از این اتفاق برای فشار بیشتر در میز مذاکره استفاده میکند، در حالی که اوکراین آن را یک عملیات فریب برای توجیه تشدید جنگ میداند.
منبع: آر تی