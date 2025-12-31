باشگاه خبرنگاران جوان- بطحایی معاون وزیر کشور با اشاره به نوسانات اقتصادی اخیر درباره پیامد‌های اجتماعی این نوسانات گفت: واقعیت این است که نوسانات اقتصادی فقط یک مسئله عدد و آمار نیست؛ این نوسانات مستقیماً معیشت، آرامش روانی و روابط اجتماعی مردم را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، اگر هوشیاری جمعی کاهش پیدا کند، بستر برای سوء‌استفاده فراهم می‌شود. تجربه‌های گذشته به ما نشان داده که هر جا اقتصاد دچار ناپایداری شده، شرایط اجتماعی را هم بی تاثیر نگذاشته است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان ضرورت هوشیاری اجتماعی در این مقطع حساس افزود: مشکلات اقتصادی، علاوه بر موضوع معیشت و رفاه بدون تردید برمولفه‌هایی مانند امید مردم، تاب آوری و همدلی اجتماعی را هم تحت الشعاع قرار می‌دهند. امروز جنگ هم فقط در میدان نظامی نیست؛ جنگ اصلی، جنگ اراده‌ها و انسجام اجتماعی است.

بطحایی درباره نقش مردم در چنین شرایط تصریح کرد: مردم ایران در ایام جنگ تحمیلی و سال‌های پس از آن بار‌ها نشان داده‌اند که بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند. در سخت‌ترین شرایط، همین همدلی، همراهی و احساس مسئولیت جمعی مردم بود که اجازه نداد کشور دچارمشکلات اجتماعی شود. امروز هم همان روحیه باید زنده بماند؛ پرهیز از دامن‌زدن به شایعات، حفظ آرامش و تقویت اعتماد اجتماعی، یک نقش ملی برای همه شهروندان است.

وی افزود: نباید اجازه دهیم فشار‌های اقتصادی به ابزار عملیات روانی دشمن تبدیل شود. هر پیام ناامیدکننده، هر شایعه و هر دوگانه‌سازی کاذب، می‌تواند ناخواسته در زمین دشمن بازی کند. سازمان امور اجتماعی با جدیت در حال پایش شرایط اجتماعی است و در کنار مردم تلاش می‌کند انسجام ملی حفظ شود.

معاون وزیر کشور افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت اجتماعی نیاز داریم. دشمن منتظر کوچک‌ترین لغزش در وحدت و همدلی ماست. تجربه جنگ به ما آموخت که وقتی مردم در کنار هم می‌ایستند، سخت‌ترین تهدید‌ها هم بی‌اثر می‌شود. حفظ انسجام اجتماعی، یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت ملی است.

وی عنوان کرد: بدون شک باید در مداخلات و مدیریت چنین شرایطی ملاحظات اجتماعی و بهره گیری از نظرات متخصصان حوزه علوم اجتماعی هم در دستور کار قرار گیرد.