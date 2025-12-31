رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، جزئیات تمهیدات ترافیکی ویژه مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اجرای زمان این مراسم اعلام کرد: این مراسم، از ساعت: ۱۷:۰۰ «همزمان با نماز مغرب و عشاء» در روز پنج شنبه مورخ یازدهم دی ماه ۱۴۰۴، با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) با حضور پرشور مشتاقان آن شهید والامقام برگزار گردد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه خاطر نشان کرد: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم را دارند؛ پیش بینی چینش محل توقف اتوبوس‌ها در پارکینگ‌های شماره ۷ و ۸ و در صورت تکمیل ظرفیت در بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان شهید قنبرزاده تا پل سید خندان در هر دو مسیر، خیابان شهید بهشتی حد فاصل خیابان شریعتی تا قنبر زاده در مسیر خط ویژه و عادی، خیابان مفتح (شمال به جنوب) از خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهید مطهری (یک لاین)، خیابان شریعتی (جنوب به شمال) از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی، خیابان علی اکبری از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی می‌باشد.

اعمال ممنوعیت تردد اتوبوس‌های شرکت واحد از ساعت ۱۴:۳۰ روز اجرای مراسم در مسیر غرب به شرق خیابان شهید بهشتی با پیش بینی مسیر جایگزین توسط مسئولین اتوبوسرانی صورت می‌گیرد.

وی گفت: محل‌های پیش بینی شده جهت توقف موتورسیکلت‌های مراجعه کنندگان درخیابان شهید بهشتی جنب درب اصلی مصلی می‌باشد. همچنین محل‌های پیش بینی شده جهت توقف خودرو‌های شخصی مراجعه کنندگان، پارکینگ‌های شماره ۱۵ – ۱۹ و ۲۰ به همراه پارکینگ جنب درب اصلی جهت پارک خودرو‌های شخصی و در صورت تکمیل ظرفیت، پارکینگ چهل سرا (لجستیک سابق)، کلیه معابر پیرامونی به استثناء محل‌های پارک ممنوع و محل‌های توقف اتوبوس‌های شرکت واحد از قبیل خیابان‌های خرمشهر، هویزه، عشقیار در نظر گرفته شده است.

سردار موسوی پور به موتور سیکلت سواران توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر مراسم جدا خودداری نمایند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درخاتمه به شهروندان تهرانی و حاضران در مراسم توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده نمایند.