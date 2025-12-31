باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ مسعود محمدی گل‌پسند معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان، باند ۱۱ نفره سارقین و خریداران خودرو‌های مسروقه که در سطح شهر تهران فعالیت محرمانه داشته، شناسایی و با اخذ مجوز‌های قضایی، مأمورین موفق به شناسایی و دستگیری کلیه مرتبطین و اعضای باند سرقت خودرو شدند.

وی افزود: اعضای این باند به بیش از ۵۰ فقره سرقت خودرو اعتراف کرده که با اقدامات صورت گرفته تاکنون ۳۰ دستگاه خودرو شناسایی و کشف شده‌اند که پس از احراز اصالت با هماهنگی قضایی تحویل شکات خواهد شد.

معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: این باند از طریق تخریب قفل درب و تعویض کامپیوتر (ECU) خودرو‌ها را سرقت می‌کردند؛ اما سارقی داشتیم که بعد از تخریب درب خودروی لندکروز، با بی کد کردن کامپیوتر خودرو از طریق لپ تاپ شخصی موفق به راه اندازی سیستم برق خودرو شده و خودرو را سرقت کرده که متهم نیز دستگیر شد.

سرهنگ گل‌پسند گفت: این سارقین اغلب در شمال، مرکز و شمال غرب تهران اقدام به سرقت خودرو کرده و بعد با انتقال خودرو‌های مسروقه به شهرستان‌های شمال کشور، خودرو‌های سرقتی را با خودروی تصادفی دو تا یکی یا به اصطلاح سند نمره کرده و از این طریق خودرو‌ها را به فروش رسانده و وارد چرخه شماره گذاری می‌کردند.

وی افزود: با اقدامات فنی و اطلاعاتی، این روش سارقان لو رفت و همگی دستگیر شدند.

معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ به مالکین خودرو‌ها توصیه کرد که خودرو‌های خود را در محل‌های امن و مجهز به دوربین مداربسته پارک کرد و از قفل فرمان، دزدگیر و سایر تجهیزات ایمنی مانند ردیاب (جی پی اس) استفاده کنند.

منبع: ایسنا