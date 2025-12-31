رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک عادی و روان در اکثر معابر تهران، در روز چهارشنبه دهم دی ماه ۱۴۰۴ خبر داد:

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره)، خیابان آزادی از استادمعین تا تقاطع بهبودی، بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا یادگار امام (ره)، بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از ستاری تا بلوار پاکنژاد، بار ترافیک عادی و روان است.

سرهنگ شریفی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از خیابان هنگام تا بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا پل شریعتی، بزرگراه صدر از قیطریه تا خیابان شریعتی و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بار ترافیکی عادی و روان را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: مسیر جنوب به شمال، بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا شهرک قصر فیروزه، بزرگراه نواب صفوی از پل شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید سلیمانی تا بزرگراه شهید بابایی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بعد از پل ستارخان و بزرگراه سعیدی از یافت آباد تا میدان فتح همچنان شاهد بار ترافیک عادی و روان هستیم.

سرهنگ شریفی در پایان افزود: رانندگان با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی از عجله و شتاب در معابر خلوت پایتخت خودداری کنند.

تبادل نظر
محکومیت بیش از ۸ سال برای متهمان پرونده کثیرالشاکی ساخت و فروش غیرقانونی در کهریزک