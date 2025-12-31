رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح تمهیدات انتظامی-ترافیکی ویژه روز پدر در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اجرای زمان این طرح اعلام کرد: این مراسم، از ساعت: ۱۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳، با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور با حضور پایتخت نشینان آغاز می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: بدین منظور محدودیت‌های تردد، از ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳، در سه مرحله: 
مرحله اول در ضلع شرق خیابان سعدی، ضلع غرب خیابان خیام، ضلع شمال خیابان اکباتان- سعدی، ضلع جنوب پانزده خرداد

مرحله دوم در ضلع شرق تقاطع سرچشمه، ضلع غرب تقاطع خیابان خیام، ضلع شمال خیابان جمهوری و ضلع جنوب:۱۵ خرداد

مرحله سوم در ضلع غرب خیابان دیالمی، ضلع شرق خیابان خیام، ضلع شمال خیابان جمهوری و ضلع جنوب ۱۵ خرداد به اجرا گذاشته می‌شود.

سردار موسوی پور در ادامه افزود: ممنوعیت‌های توقف در میدان امام خمینی (ره) و کلیه معابر منتهی به میدان امام خمینی (ره) تا شعاع ۵۰ متر انجام می‌پذیرد.

محدودیت‌های تردد درخیابان امیرکبیر از تقاطع سعدی جنوبی به غرب، خیابان اکباتان از تقاطع لاله زار به سمت میدان امام خمینی (ره)، خیابان فردوسی از تقاطع سرهنگ سخایی به جنوب و خیابان امام خمینی (ره) از خیابان خیام به شرق همچنین کنترل کلیه خیابان‌های خروجی از میدان امام خمینی (ره) از قبیل باب همایون، ناصر خسرو و ... به منظور تردد خلاف جهت کلیه وسایل نقلیه بویژه موتورسیکلت حائز اهمیت می‌باشد.

سردار موسوی پور خاطر نشان کرد: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم را دارند؛ پیش بینی چینش محل توقف خودرو‌های شخصی درجنوب به شمال خیابان فردوسی، خیابان امام خمینی (ره) بعد از خیابان خیام تا میدان حسن آباد، خیابان سعدی جنوبی در هر دومسیر و خیابان سعدی شمالی مسیر شمال به جنوب از خیابان قائدی تاتقاطع خیابان اکباتان، امیرکبیرحدفاصل سه راه امین حضورتا قبل از خیابان سعدی مسیر شرق به غرب ودر ضلع جنوب داخل خط ویژه، خیابان ملت بالاتر از خیابان اکباتان تا تقاطع خیابان جمهوری، خیابان خیام بالاتر از خیابان بهشت تا تقاطع خیابان امام خمینی (ره) و خیابان سی تیر و خیابان سرهنگ سخایی می‌باشد.

سردار موسوی پور در ادامه به موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر جدا خودداری نمایند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ پایان به شهروندان تهرانی و حاضران در بهشت زهرا (س) توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده نمایند.

