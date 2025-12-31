باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احد پاریابی امروز در نشست خبری گفت: مسجد شهدا در جوار حرم حضرت شاهچراغ شیراز، میزبان بیست‌وپنجمین اعتکاف بزرگ جوانان کشور خواهد بود.

او با اشاره به سابقه برگزاری بیش از بیست دوره اعتکاف در این مسجد گفت: سال‌های گذشته اعتکاف در مساجد دیگر برگزار می‌شد، اما امروز پس از دو دهه تلاش بی‌وقفه جوانان، زیرساخت‌های مسجد شهدا از نظر آب‌رسانی، برق‌رسانی، امنیت، حمل‌ونقل و دسترسی‌ها کاملاً آماده شده و ظرفیت پذیرش هشت هزار نفر را دارد.

پاریابی افزود: امسال ثبت‌نام به صورت اینترنتی و برای نخستین بار از طریق قرعه‌کشی انجام شد. بیش از ده هزار نفر ثبت‌نام کردند که در نهایت هشت هزار نفر پذیرش شدند. از این تعداد، حدود ۹۰۰ نفر در بخش‌های پذیرایی و لجستیک خدمت‌رسانی خواهند کرد.

او با تأکید بر اینکه بیش از ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان جوانان زیر ۲۰ سال هستند، گفت: امسال سه نسل در اعتکاف حضور دارند؛ از پدران و مادرانی که روزگاری دانشجو و دانش‌آموز بودند تا فرزندان و نوه‌های آنان. همچنین بخش‌های ویژه‌ای برای دانش‌آموزان و مادران دارای کودک پیش‌بینی شده است.

شعار امسال اعتکاف «معنویت، اتحاد و استقامت»

پاریابی توضیح داد: در سایه معنویت اعتکاف، اتحاد جمعی شکل می‌گیرد و در برابر دشمنان استقامت خواهیم داشت. برنامه‌ها علاوه بر جنبه عبادی، مسائل اجتماعی و خانوادگی را نیز دربرمی‌گیرد. محوریت خانواده و نگاه تربیتی و استمرار فرهنگی سه ویژگی اصلی اعتکاف امسال است.

او درباره زمان‌بندی برنامه‌ها گفت: ورود معتکفین روز جمعه ۱۲ دی‌ماه پس از نماز جمعه آغاز می‌شود. شب‌های اعتکاف با مراسم احیا از ساعت یک تا سه بامداد برگزار خواهد شد. سخنران ثابت این جلسات حجت‌الاسلام انجوی‌نژاد و مداحان مهمان از قم و شیراز خواهند بود.

پاریابی همچنین به ویژه‌برنامه‌های اعتکاف روز اول همزمان با ولادت حضرت امیرالمؤمنین (ع)، مراسم جشن و یادواره شهدا با حضور خانواده‌های شهدا برگزار می‌شود؛ روز دوم: محفل قرآنی با حضور قاریان و حافظان برجسته کشور و برنامه شعرخوانی و روز سوم نشست‌های تخصصی با موضوع مقاومت و مسائل روز با حضور کارشناسان و سخنرانان برجسته.

اوگفت: اعتکاف برای بسیاری از جوانان نقطه آغاز یک مسیر معنوی است؛ جرقه‌ای که باید با برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در طول سال استمرار یابد. تجربه معنوی اعتکاف برای بسیاری همانند زیارت خانه خدا بوده و اشک شوق و دلتنگی پایان مراسم، نشان‌دهنده اثرگذاری عمیق این آیین است.

مدیر روابط عمومی مجموعه رهپویان وصال، از برنامه‌های روز سوم اعتکاف بزرگ جوانان کشور در مسجد شهدا خبر داد و گفت: روز سوم اعتکاف که همواره مورد توجه علاقه‌مندان است، با اجرای اعمال‌ام‌داوود همراه خواهد بود. این مراسم با همکاری شهرداری و صدا و سیما به صورت زنده از تلویزیون‌های حرم و اطراف آن پخش می‌شود تا کسانی که امکان حضور در مسجد را ندارند نیز بتوانند بهره‌مند شوند.

پاریابی افزود: شب پایانی اعتکاف همزمان با سالروز وفات حضرت زینب (س) و گرامیداشت شهادت حضرت احمد بن موسی (ع) برگزار خواهد شد. این مراسم در حرم مطهر شاهچراغ (ع) پیش‌بینی شده است.

او با اشاره به برنامه‌های جانبی اعتکاف گفت: در واحد‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، طلاب و اصناف مختلف، غرفه‌های آموزشی و کارگاهی برپا شده تا معتکفین علاوه بر بهره معنوی، از نظر علمی و فرهنگی نیز دستاورد داشته باشند. هدف ما این است که سه روز و سه شب اعتکاف برای جوانان تجربه‌ای جذاب، آموزنده و خسته‌کننده نباشد.

پاریابی همچنین درباره هزینه‌های برگزاری اعتکاف توضیح داد: سرانه هر معتکف حدود یک‌ونیم میلیون تومان برآورد شده است، اما با کمک‌های مردمی و تعامل نهاد‌های مختلف، این هزینه برای شرکت‌کنندگان به حدود هفتصد هزار تومان کاهش یافته است.

او در پایان اظهار امیدواری کرد: با دعای مردم و عنایت اهل بیت (ع)، امسال یکی از بهترین دوره‌های اعتکاف را شاهد باشیم.