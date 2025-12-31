همزمان با پایان مهلت ۲۴ ساعته ریاض به امارات برای ترک یمن، قطر با صدور بیانیه‌ای استراتژیک، از موضع عربستان علیه شورای انتقالی جنوب حمایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در بحبوحه تنش‌ها میان عربستان و امارات بر سر یمن، دولت قطر ضمن اعلام پیگیری دقیق تحولات یمن، بر حمایت همه‌جانبه خود از ضرورت حفظ تمامیت ارضی آن تاکید کرد.

وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای صریح، اعلام داشت که امنیت عربستان و کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی قطر محسوب می‌شود. 

در این بیانیه، قطر ضمن استقبال از مواضع اخیر، به طور ویژه بر اهمیت بیانیه صادر شده از سوی عربستان در اولویت بخشیدن به منافع منطقه و اصول حسن همجواری بر اساس میثاق شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد.

در نهایت، وزارت خارجه قطر بار دیگر بر ایستادگی خود در کنار تلاش‌های دیپلماتیک برای ثبات منطقه تأکید کرد و خود را در صف اول حامیان گفتمان وحدت‌آفرین برای امنیت شبه‌جزیره دانست.

حمایت قطر از عربستان تنها یک روز پس از آن رخ داد که ریاض در یک بیانیه‌ی بی‌سابقه به امارات اولتیماتوم داد که ظرف ۲۴ ساعت نیروهای نظامی خود را از یمن خارج و دست از حمایت از گروه‌های جدایی طلب به خصوص شورای انتقالی جنوب در این کشور بردارد. عربستان نگران است که تجزیه شدن یمن منجر به بی‌ثباتی در مرزهای جنوبی این کشور شود، ریاض ترجیح می‌دهد یک دولت کاملا وابسته به عربستان در یمن وجود داشته باشد تا بتواند منافع خود را حفظ کند.

از سویی دیگر امارات به دنبال تجزیه یمن است. برای امارات، کنترل بر خطوط کشتیرانی، بنادری مانند عدن و مکلا و جزایر استراتژیک مانند سقطری و میون اولویت دارد. در همین راستا بیانیه قطر، وزنه دیپلماتیک را به نفع عربستان سنگین کرده تا امارات را به رعایت «میثاق شورای همکاری» ترغیب کند.

منبع: سایت وزارت خارجه قطر

برچسب ها: امارات و عربستان ، شورای انتقالی جنوب
